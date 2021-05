Na crise econômica, startup argentina mira Brasil para crescer

A Nubimetrics, plataforma argentina de inteligência de dados para vendas online, anunciou um novo aporte de 2,5 milhões de dólares (13 milhões de reais) para investir na sua expansão na América Latina. A rodada Series A foi liderada pelo fundo Uruguaio IC-Ventures, e fez com que a empresa alcançasse um valor estimado de mercado 12 milhões de dólares. Antes dessa captação, a startup já havia captado cerca de 4 milhões de dólares em investimentos.

Fundada em 2010 em San Salvador de Jujuy, na Argentina, pelos empreendedores Andrés Jara Werchau e Pamela Scheurer, a Nubimetrics é uma plataforma de inteligência de dados para vendas, que visa empoderar mais de 5.000 vendedores que comercializam em marketplaces - como Mercado Livre e Amazon - e marcas por meio de informações. Na lista de dados fornecidos estão informações sobre seus próprios negócios, dados de vendas e informações sobre os principais competidores.

A startup está presente na Argentina, Brasil, México e outros 13 países da América Latina, além dos Estados Unidos e China. O novo capital será utilizado para acelerar a expansão na América Latina, especialmente no Brasil - o que se justifica pela parcela que o país representa nas operações da startup: 30% de toda a receita da Nubimetrics vem daqui.

“Com a expansão do e-commerce e a entrada de novos vendedores do ambiente digital, ter uma plataforma que melhore a demanda de vendas, a satisfação dos clientes e fazer com que entendam até mesmo o preço perfeito para o produto deles nos posicionou muito bem durante a pandemia”, diz Juliana Vital, gerente nacional de operações da Nubimetrics.

Vital, que chegou à companhia no início deste ano, foi a primeira aposta da Nubimetrics em reforçar a presença em solo brasileiro. A decisão por uma atuação mais centrada no Brasil vem em um momento de expansão do e-commerce nacional. O Brasil já se tornou um dos principais mercados de varejo eletrônico do mundo, apoiado pela alta de vendas digitais durante a pandemia. Tal momento já motivou grandes empresas do setor, como o Mercado Livre, a anunciar investimentos bilionários no país.

A Nubimetrics já tem clientes no Brasil desde 2016, e funcionários desde 2019. Da equipe de 70 funcionários na operação global, 15 pessoas fazem parte do time brasileiro - número que deve crescer também com o novo aporte. Com o investimento, a startup quer se consolidar como a principal plataforma de melhoria de performance do e-commerce nacional e dobrar os resultados de 2020 em 2021 e triplicá-los em 2022. A empresa não divulga o faturamento dos anos anteriores.

“A maior parte dos acessos da Nubimetrics vêm do Brasil. Vemos que ainda há muito espaço para crescer e temos mais do que certeza de que a liderança geral do Brasil virá muito rápido”, diz.

