Mensagem para dia das mães: 10 frases para celebrar e emocionar

Neste domingo, 14, é comemorado o Dia das Mães no Brasil. A data é marcada por homenagem às mulheres que exercem esse papel — sem deixar de lado outros cuidadores que ocupam esse espaço tão importante.

A comemoração é uma das principais datas do varejo brasileiro para o primeiro semestre, considerado o Natal da primeira parte do ano. Somente no comércio online, a data movimentou R$ 142 milhões em 2022, segundo Nuvemshop.