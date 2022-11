Com R$ 500 mi de faturamento, Delrio se volta para moda fitness

Não é difícil encontrar produtos da Delrio. Presente em mais de 20 mil pontos de venda no país, a marca de underwear com 54 anos, produz 50 milhões de peças por ano, e agora, pretende expandir para uma linha de moda esportiva após investir em linhas infantis e com a linha masculina Delrio Undewear.

O athleisure, tendência que engloba roupas para se exercitar, passear e trabalhar, é um mercado que a marca decidiu integrar após a pandemia e a busca dos consumidores por roupas práticas, confortáveis e casuais. "A Delrio está entrando no mercado de moda esportiva, o qual movimenta cerca de 27 bilhões de reais por ano, e está cada vez mais sendo também usada como moda casual, que movimenta cerca de 120 bilhões de reais", comenta Luciana Grinstein, Diretora Comercial e Marketing da Delrio, que prevê para 2023 crescer 25% com a nova linha no portfólio.

Em entrevista à Casual Exame, Grinstein comenta sobre o ingresso da marca no mercado de roupas, expectativas de crescimento,

Como surgiu a ideia de lançar uma linha de sportswear?

A Delrio vem constantemente se reinventando e rejuvenescendo a marca ano após ano. Acompanhamos minuciosamente as mudanças de hábitos e preferências de nossas consumidoras. Consideramos a mulher brasileira uma das mais conscientes e exigentes do mundo, e estamos sempre em busca de atendê-la cada vez melhor e de forma mais completa.

Na pandemia o atributo conforto e o cuidado com a saúde se fortaleceu e tornou a moda mais casual, mudando o estilo de vida das pessoas. Nesse momento, identificamos a oportunidade de lançarmos uma linha que tivesse os atributos conforto, saúde e moda em um só produto. São peças esportivas que podem ser usadas para se exercitar, passear e até trabalhar, hoje conhecida como Athleisure.

Com isso, a Delrio está entrando no mercado de moda esportiva, o qual movimenta cerca de 27 bilhões de reais por ano, e está cada vez mais sendo também usada como moda casual, que movimenta cerca de 120 bilhões de reais.

Para este ano, a marca prevê um crescimento de 22%, quais áreas da empresa estão envolvidas neste avanço?

Fizemos um grande investimento na nossa linha sem costura, que vem performando muito bem, estamos ampliando a nossa exportação, lançamos a linha sleepwear com tecido especial e exclusivo, aumentamos nosso investimento em marketing colocando a Paolla Oliveira como embaixadora da marca e no final de 2021 lançamos o nosso e-commerce, que vem ganhando espaço como um canal de venda muito promissor.

A Delrio está em mais de 20 mil pontos de venda, a linha fitness terá lojas próprias ou também estará em multimarcas?

A Delrio irá abrir lojas próprias com foco no esportivo e também irá vender em multimarcas, com coleções exclusivas para cada canal.

Nossa estratégia comercial é única, desenvolvida internamente, e trabalha com o conceito de soluções de terno sob medida (tailor-made). São mais de 100 colaboradores que trabalham constantemente otimizando nossa distribuição em cada canal de vendas.

Muitas marcas de underwear acabam lançando linhas fitness, quais serão os diferenciais da Delrio?

A Delrio sempre teve como principal atributo de seus produtos o conforto, e esse know-how estará presente em toda a coleção esportiva.

Sempre em contato próximo com a consumidora, a DelRio identificou a necessidade de mais elastano nas peças fitness. Como somos uma fábrica verticalizada que produz seu próprio tecido e elástico, fizemos uma bateria de testes para desenvolver roupas mais confortáveis do que as disponíveis hoje no mercado.

Um dos grandes diferenciais que teremos será nos produtos com tecnologia Sem Costura. Existem poucos fornecedores no mercado dessa linha, já que o investimento nessas máquinas é alto. Na linha costurada, não iremos trabalhar com poliester, é um tecido que não combina com peças que estejam coladas no corpo. Nossos tecidos são mais leve, respiráveis, anti-odor e secam rápido.

A DelRio está entre as maiores fábricas de lingerie no mundo, com 17 unidades fabris e 50 milhões de peças produzidas por ano. Estamos utilizando esta capacidade e know-how para inovar na moda fitness, trazendo mais conforto e tecnologia.

Qual o ticket médio da marca? Será o mesmo da linha de moda íntima?

O ticket médio no lingerie é 70 reais, já na linha esportiva será de 110 reais.

Quais são as ações de sustentabilidade da marca?

A Delrio é muito forte nos três pilares da sustentabilidade, está no DNA da empresa ser sustentável.

Econômico: fomos um dos fundadores do Movimento Mulher 360, uma associação de grandes empresas em prol do desenvolvimento econômico da mulher. A nossa empresa tem 92% da força de trabalho feminina, inclusive em áreas de gestão.

Social: preparamos jovens para o primeiro emprego através do nosso centro de treinamento de preparação profissional; somos a única empresa têxtil do Brasil considerada padrão ouro internacional de responsabilidade social; atendemos diversas entidades com doações de nossos produtos; mantemos duas creches e uma escola de primeiro grau com cerca de 1000 alunos, sendo o turno da noite voltado para a educação de adultos.

Ambiental: geramos o vapor das caldeiras com a queima da casca da castanha de caju; 72% da nossa água é reutilizada; a energia elétrica que alimenta a fábrica é 100% renovável; toda matéria prima utilizada na fabricação dos nossos tecidos tem certificações sustentáveis; temos um programa de gestão de resíduos sólidos com o objetivo de descartar de forma correta os nossos resíduos.

