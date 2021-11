Renner reúne tecnologia e moda na 1ª live em realidade estendida na AL

A varejista de moda Renner apresentou na quinta-feira, 18, sua coleção de Alto Verão 2022 de forma inédita no Brasil: por meio de uma Live Shop com cenário em realidade estendida — tecnologia que possibilita a inserção de pessoas, ao vivo, dentro de um ambiente virtual. Esta é a primeira vez que uma marca do varejo faz uma transmissão com esse formato na América Latina. O evento foi realizado no Instagram, no site e no aplicativo da marca.

A inovação busca entregar experiências cada vez mais completas para os clientes, trazendo uma estratégia de consumo com melhorias significativas na navegação, conduzindo o público para os locais que inspiraram a coleção.

Durante a Live Shop, as apresentadoras Aletania e Luiza Sobral serão transportadas para uma Realidade Estendida, viajando com o consumidor por cenários realistas, como a praia e as falésias brasileiras onde foram feitas as fotos dessa campanha, despertando no imaginário do consumidor ocasiões que combinem com os produtos.

Para a diretora de marketing corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon, a novidade busca trazer inovações na jornada do cliente, alinhando tecnologia e moda.

“Além de sempre trazer as últimas tendências de moda, a Renner também adianta tendências de tecnologia. Por isso, essa live é mais um passo importante na nossa trajetória de inovação em conteúdo. Constantemente disponibilizamos o que há de mais novo para o cliente, como o lançamento recente que envolveu estampas interativas em realidade aumentada, e agora somos a primeira varejista a realizar uma Live Shop em Realidade Estendida na América Latina.”

Durante a transmissão, os espectadores puderam interagir e comprar as peças apresentadas, que estão disponíveis no e-commerce desde quarta-feira, 17.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também