Renner amplia marketplace e lança identidade visual da plataforma

Quem navega pelo e-commerce da Renner tem encontrado uma oferta crescente de produtos complementares ao portfólio da maior varejista de moda omni do Brasil. O movimento é resultado da ampliação acelerada do marketplace da Renner, que entrou em operação em maio de 2021 e, hoje, conta com mais de 240 sellers (lojas parceiras) de diferentes categorias e marcas, selecionadas para consolidar a empresa como destino principal de moda e lifestyle. Chamado de Alameda Renner, o marketplace está sendo apresentado com uma campanha que lança a identidade visual da plataforma, aproximando-a ainda mais dos clientes.

A Renner vem investindo fortemente na curadoria de vendedores parceiros. O foco é enriquecer o mix de itens no ambiente online, em sintonia com o posicionamento de mercado da marca e especial atenção à qualidade. Já são mais de 70 mil produtos, com uma grande seleção não só de vestuário mas também de calçados, acessórios, lingeries, moda esportiva, beleza, perfumaria, bem-estar e casa e decoração, o que fortalece o ecossistema de toda a Lojas Renner S.A., agregando valor à experiência de seus clientes.

O Alameda Renner finalizou o 1º trimestre de 2022 com 212 sellers, com um aumento de 37% no sortimento em relação ao último trimestre do ano passado, e representando cerca de 5% das vendas realizadas no e-commerce da varejista. De lá para cá, o número de vendedores parceiros subiu ainda mais e, atualmente, passa de 240.

A partir do dia 20 de maio, a Renner coloca no ar uma campanha de comunicação com o conceito “Alameda Renner. Tem estilo, tá aqui.”, que contempla conteúdos e iniciativas para apresentar o marketplace e sua identidade visual aos consumidores. As redes sociais da marca vão contar com um time de influenciadores parceiros para compartilhar como é a experiência de comprar nos canais digitais da Renner, que agora contam com maior variedade de produtos e categorias. A Renner também convocou a sua persona digital, Rennata, para conversar com o público sobre o assunto.

“O marketplace vem reforçar a cumplicidade da marca com nossos clientes. A campanha mostra que, com o Alameda Renner, os consumidores têm ainda mais opções de produtos e inspiração de moda e lifestyle para diferentes ocasiões, em um único lugar, com conveniência, praticidade e com as facilidades de comprar na Renner. A plataforma está em constante evolução para atender os clientes cada vez melhor e encantá-los, superando suas expectativas”, diz a diretora de Marketing Corporativo da Lojas Renner, Maria Cristina Merçon.

Ecossistema

Ao ampliar o mix de produtos relacionados à moda e lifestyle no ambiente digital da varejista, o Alameda Renner beneficia todo o ecossistema da Lojas Renner S.A. e reforça a sinergia entre os negócios da Companhia, aumentando assim o ticket médio, a frequência e a base de clientes. Tanto é que a Camicado, empresa do grupo que atua no segmento de casa e decoração, é o seller com maior representatividade no marketplace da Renner, enquanto a Youcom, player especializado em moda jovem, está entre os cinco maiores.

“Atualmente, temos mais de 18 milhões de consumidores ativos no nosso ecossistema, que transitam entre os nossos diferentes negócios. A existência de um marketplace especialista em moda e estilo de vida potencializa este movimento. Quanto maior a integração existente entre as nossas empresas e marcas, maior é o spending dos nossos clientes”, afirma a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola.

