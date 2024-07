Relatório ESG revela o segredo da estratégia de sustentabilidade da Multiplan: energia solar

O foco da estratégia ESG da Multiplan está no investimento em energia renovável e no funcionamento autossustentável dos shopping centers da rede.

A empresa acaba de alcançar 100% de uso de energia proveniente de fontes renováveis em seus 20 shoppings, segundo seu Relatório de Sustentabilidade de 2023.

Ambiental – Como a Multiplan conseguiu esse resultado?

O abastecimento energético dos empreendimentos é assegurado através da compra de energia do mercado livre e da geração própria de energia fotovoltaica, com dois complexos de usinas e quatro shoppings com painéis solares.

Com a geração própria de energia, a Multiplan registrou uma economia anual de R$ 6,5 milhões em custos e evitou a emissão de quase 18 mil toneladas de CO2, o equivalente a 67 campos de futebol de árvores plantadas.

Social – Mais de 250 ações sociais realizadas sob o selo “Multiplique o Bem”

Em 2023, por meio do hub Multiplique o Bem, foram promovidas mais de 250 ações sociais, que beneficiaram cerca de 530 mil pessoas nas áreas da educação, saúde, cultura, esporte, cidadania, direitos humanos e proteção aos animais.

O principal projeto social da Multiplan é o Projeto de Escolarização com certificação concedida pelo Ministério da Educação (MEC).

Governança – Um novo canal de ética, mais próximo e moderno

Ao longo de 2023 a empresa intensificou os treinamentos de Compliance nos escritórios e empreendimentos. Ao todo, 1,8 mil colaboradores se engajaram em cursos e palestras, que somaram 230 horas de duração.

Ainda no tema governança, a empresa segue avançando rumo a uma maior equidade de gênero no ambiente corporativo, com mulheres ocupando 34,2% dos cargos de liderança.

“Em 2024, completamos 50 anos de história e comemoramos também os avanços alcançados nos pilares ambiental, social e de governança, que são prioridade em nossa companhia. O sucesso da Multiplan é atribuído a uma gestão eficiente aliada ao compromisso com o desenvolvimento sustentável”, comenta Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan.

Para visualizar o relatório completo, basta clicar aqui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube