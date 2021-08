Quem são os parlamentares mais influentes do primeiro semestre?

Por André Jácomo*

Em um semestre em que a opinião pública acompanhou o trabalho do Congresso Nacional atenta aos acontecimentos políticos na tela da TV ou do computador junto com a tela do celular, o cenário de acirramento e polarização política do Poder Legislativo também está marcante na disputa de conteúdos nas redes sociais.

A divisão política que hoje marca o país também caracteriza a disputa pela relevância e influência política no ambiente digital, com parlamentares das linhas de frente bolsonarista e petista dividindo o topo da influência digital nas redes.

O ranking do primeiro semestre de 2021, produzido exclusivamente pelo Instituto FSB Pesquisa, mostra uma superioridade de influência digital em torno do presidente da República. Os seis primeiros parlamentares mais bem posicionados entre os dez mais influentes do Congresso Nacional são todos do grupo apoio a Jair Bolsonaro: Carla Zambelli (PSL-SP), Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-SP), Carlos Jordy (PSL-RJ), Filipe Barros (PSL-PR) e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Completam o top 10 do ranking de influência do primeiro semestre no Parlamento: Marcelo Freixo (PSB-RJ), André Janones (Avante-MG), Humberto Costa (PT-PE) e Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Curiosamente, os dez parlamentares mais influentes nas redes sociais da primeira metade de 2021 são rigorosamente os mesmos que estiveram no topo do ranking mensurado em 2020.

Embora os parlamentares bolsonaristas sejam os mais influentes nas redes sociais, os parlamentares petistas são aqueles que mais postam conteúdos em suas redes. Nos seis primeiros meses de 2021, 25% das publicações feitas por representantes do Congresso Nacional foram de deputados ou senadores do PT. Os parlamentares do PSL publicam proporcionalmente bem menos do que os parlamentares da oposição: 14% dos conteúdos são de representantes do partido.

O ranking leva em consideração todas as publicações, interações e o alcance das postagens dos parlamentares no Twitter, Facebook e Instagram.

*André Jácomo é diretor do Instituto FSB Pesquisa

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da revista.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também