Programa ensina robótica com recicláveis para mais de 400 pessoas em vulnerabilidade social

A Muda Cultural, agência que viabiliza iniciativas de impacto para diversas áreas (social, educacional, saúde, cultural, entre outras), anuncia a 5ª edição do “Aprendizes - Digital”. O programa, que já teve início, será realizado até 21 de novembro, em formato expandido e com participação gratuita.

A nova edição oferecerá oficinas presenciais de tecnologia, artes visuais, programação e robótica para cerca de 375 crianças e adolescentes de até 15 anos, além da formação de aproximadamente 40 educadores, em quatro municípios: Novo Hamburgo (RS), com patrocínio da GDM, e Passo Fundo (RS), Patos de Minas (MG) e Londrina (PR), com patrocínio da Edenred Ticket Log. As atividades, viabilizadas pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, têm coordenação pedagógica de Débora Garofalo, educadora finalista do Global Teacher Prize, conhecido como o "Nobel da Educação".

Com duração de 12 encontros semanais de duas horas por grupo, o programa contempla seis instituições públicas e organizações da sociedade civil distribuídas entre as cidades participantes. Em Novo Hamburgo, três entidades atenderão seis turmas de 25 alunos. Já em Passo Fundo, Patos de Minas e Londrina, cada cidade contará com uma instituição e três turmas, também com 25 participantes cada.

A proposta pedagógica do “Aprendizes - Digital” é baseada na abordagem STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), que estimula o aprendizado interdisciplinar por meio da prática criativa e colaborativa. As atividades integram conteúdos de cultura digital, robótica, programação e artes visuais, promovendo protagonismo, cooperação e autonomia. A sustentabilidade também é tema central, com a utilização de materiais recicláveis para a criação de robôs — alternativa mais acessível em relação aos kits convencionais, como os de LEGO. Os educadores envolvidos participarão de uma capacitação presencial de oito horas em cada uma das localidades.

Ítalo Azevedo, sócio-fundador e diretor-geral da Muda Cultural, destaca a missão da iniciativa: “Queremos conectar crianças e jovens de territórios vulneráveis ao universo da tecnologia e da criação de forma crítica e colaborativa, ressignificando o descarte por meio da robótica e provocando novas formas de pensar e agir no presente, além de estimular a inserção ao mercado de trabalho, como um fortalecedor do desempenho em tecnologia, que se relaciona com o programa Menor Aprendiz, por exemplo”. Segundo ele, o projeto vem incorporando melhorias desde sua estreia, como a expansão do protagonismo juvenil e a criação de materiais didáticos próprios.

Para a GDM, apoiar o Aprendizes - Digital é “acreditar no potencial transformador da cultura digital aliada à sustentabilidade, preparando jovens para os desafios do futuro”. Já Lívia Alves, diretora de Recursos Humanos da Edenred Mobilidade, ressalta que “projetos como este, que unem ensino, inovação e responsabilidade social, são fundamentais para ampliar o acesso ao mercado de trabalho e fomentar um ambiente mais inclusivo. Além disso, a iniciativa reflete o nosso compromisso com a sustentabilidade e o objetivo de promover, cada vez mais, qualidade de vida e impacto positivo para as comunidades onde estamos presentes com nossos negócios."

As oficinas são planejadas com base na escuta ativa das comunidades locais, respeitando suas especificidades. A combinação entre tecnologia, sustentabilidade e expressão artística impulsiona o desenvolvimento social imediato e prepara os jovens para novas oportunidades, inclusive profissionais.

“O Aprendizes - Digital não ensina apenas robótica ou programação. Ensina que aprender é um ato criativo, que pensar é arte coletiva, e que a tecnologia pode ressignificar o que consideramos descartável. Jovens de periferias desenvolvem soluções para o agora, transformando o amanhã. Acesso, estímulo e cuidado para redesenhar o futuro”, conclui Azevedo.