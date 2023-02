Progic registra aumento de mais de 40% no faturamento em 2022

Por Bússola

A Progic, empresa de comunicação interna e plataforma líder em TV corporativa no Brasil, registrou um salto de 40% no faturamento em 2022. Além disso, foram mais de 100 clientes adquiridos durante o ano passado, alcançando a marca de 580 clientes atendidos, entre esses, cerca de 350 são grandes e médias empresas, um crescimento de 20%, no total. Foram conquistadas para o portfólio empresas como MadeiraMadeira, Votorantim, FGV, Suzano e até o São Paulo Futebol Clube.

“Temos visto altos índices de crescimento ao longo dos anos, e em 2022 não foi diferente, e a nossa percepção é que as empresas estão cada vez mais cientes das vantagens competitivas estratégicas proporcionadas por uma comunicação interna feita de maneira assertiva e que impacte todos os colaboradores, e estão investindo em tecnologias que otimizam e potencializam os resultados entregues por este setor”, declara sobre o período o CEO e fundador da Progic, Igor Vazzoler.

E não é só percepção. Parte do crescimento deve-se ao desejo das empresas em garantir uma comunicação interna bem desenvolvida, sabendo que pode trazer inúmeros benefícios — tanto à empresa quanto a quem se beneficia dela. De acordo com uma pesquisa feita pela Willis Towers Watson, empresa multinacional de consultoria de seguros, uma boa estratégia para o setor pode ajudar a multiplicar o desempenho de uma equipe em até 3,5 vezes.

Já para 2023, os planos são mais ambiciosos. Para ampliar ainda mais a gama de serviços, a Progic contará com o lançamento de um aplicativo corporativo. “Será um app para empresas terem um canal direto e exclusivo de comunicação com seus colaboradores. O grande diferencial dele é que ele será nativamente integrado à solução de TV Corporativa da Progic, assim, a gestão de conteúdos para os dois canais terá uma grande sinergia, unificando a comunicação institucional da empresa e otimizando os processos do departamento”, diz o CEO.

Além disso, o número de colaboradores também é destaque na empresa. Em 2021, a companhia contava com 35 colaboradores, e no ano passado, a Progic fechou o período com 53 pessoas no time, ou seja, um aumento de 43%. Além disso, em 2023, o fortalecimento da marca empregadora para reter e engajar cada vez mais talentos é um dos focos. "A estimativa é que o número de funcionários cresça 50% até dezembro. Vamos usar nossa expertise em comunicação interna para impactar todos os colaboradores, otimizando e potencializando nossos resultados", afirma Igor.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Claudia Elisa: 5 dicas na hora de criar um conselho para startup

Futuros Possíveis estreia para furar a bolha das narrativas de inovação

Mercado das startups busca eficiência com resiliência