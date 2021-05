Privacidade, mensuração e automação. O que isso tem a ver com a pandemia?

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Afinal, o que sua privacidade tem a ver com a pandemia de covid-19? A relação é um tanto óbvia: quanto mais tempo as pessoas ficam online, maior a exposição de suas informações pessoais. Logo, maior a preocupação com a privacidade.

Por outro lado, quanto maior a quantidade de dados circulando, maiores são as possibilidades de mensuração (e entendimento) do comportamento do consumidor. E no meio disso tudo, a automação vem para deixar a experiência do usuário mais confortável e o trabalho da comunicação digital mais profissional.

Esse é um breve resumo dos desafios – e também das tendências – do mercado da comunicação hoje. E se para você mais pareceu um compêndio de tecnologia com pitadas de sociologia, esse é o primeiro ponto. Essas três áreas de trabalho caminham – cada vez mais – para o mesmo rumo. E pode ser, quem sabe, que um dia se tornem uma só.

Entender o funcionamento de negócios de tecnologia é condição sine qua non para quem quer pensar o futuro da comunicação. Codificação e APIs são ferramentas de trabalho que impactam diretamente no tipo de comunicação ofertado.

Mas não basta oferecer um bom produto. É preciso entender como as pessoas o utilizam – a famosa experiência do usuário. Com isso, avaliações, comentários e social listening são objetos de análises estratégicas, cujos dados são obtidos também de forma cada vez mais tecnológica.

É um bate e rebate de conhecimento que transforma nossa indústria a olhos vistos.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

