Podcast A+: Os efeitos da pandemia em restaurantes e supermercados

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre os números do setor de alimentação no último ano.

Como a pandemia tem afetado o consumo em restaurantes e supermercados do país? Para monitorar o comportamento dos brasileiros nesses estabelecimentos desde a chegada do novo coronavírus, foram lançados, em abril do ano passado, os Índices Fipe e Alelo.

A parceria entre a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e a Alelo, empresa do setor de benefícios que está presente em 700 mil estabelecimentos do Brasil, tem ajudado a avaliar os impactos da Covid-19 no comércio alimentar e identificar novos hábitos e tendências de consumo.

Os indicadores medem frequência, volume e valores das vendas nos dois segmentos e compara os dados com o mesmo período de 2019, ou seja, no pré-pandemia. Divulgados mensalmente, os números analisados são coletados em todo o território nacional a partir do uso dos cartões Alelo Refeição e Alelo Alimentação.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, lideranças do mercado conversaram sobre os desafios para o ramo de alimentação no país, as oportunidades de retomada do setor e as mudanças no perfil de consumo. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Cesário Nakamura, Presidente da Alelo; Daniel Martins, Superintendente de Gestão da Informação da Alelo; Bruno Oliva, Coordenador de Pesquisas da Fipe; Pierre Berenstein, Presidente da Bloomin’ Brands Brasil; e Rodrigo Bauer, Diretor de TI dos Supermercados Pague Menos.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

