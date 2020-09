Podcast A+: O que os empresários pensam da pandemia e do governo?

Podcast A+ Bússola Podcast A+ Bússola

Quais os impactos da pandemia nos negócios? O que as empresas têm feito para tentar sobreviver? Qual a opinião dos empresários sobre o governo de Jair Bolsonaro? Diante dos desafios econômicos, a nova pesquisa da FSB traça um panorama do setor empresarial e é o tema deste episódio do Podcast A+.

Foram ouvidos mil empresários, entre os dias 7 e 20 de agosto, de todos os setores: indústria, comércio, serviços e agro. Os executivos destacaram as mudanças implementadas nos seus negócios para tentar reduzir os efeitos da crise e garantiram que algumas transformações vieram para ficar.

O levantamento revela ainda que, mesmo diante de um cenário desafiador, com queda recorde do PIB do segundo trimestre de 9,7% e a previsão de encolhimento da economia brasileira em pelo menos 5% em 2020, a maioria dos empresários está satisfeita com o governo. A popularidade do presidente Jair Bolsonaro está em alta no mundo empresarial. A avaliação é ainda melhor do que aquela registrada entre a população em geral.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, os analistas políticos Alon Feuerweker e Márcio de Freitas e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, comentam os números da pesquisa e debatem as perspectivas para a economia brasileira. A edição é de Guilherme Baldi. Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.