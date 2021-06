Podcast A+: O futuro do mercado de tecnologia - mais diverso e sustentável

Por Bússola

O novo Podcast A+ traz uma entrevista da Bússola com Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil. Desde janeiro de 2019 à frente da subsidiária brasileira de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ela conversou com o jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, sobre o papel estratégico da Microsoft na pandemia ao prover soluções digitais aos diferentes setores e atividades diante dos desafios impostos pelo novo coronavírus.

Para a executiva, a transformação digital acelerada pela Covid é um caminho sem volta e a retomada do crescimento econômico passa obrigatoriamente - e cada vez mais - pela inovação tecnológica. Mas Tânia faz um alerta: a falta de mão de obra qualificada. Hoje o Brasil tem cerca de 100 mil vagas em aberto e, nos próximos três anos, o número deve quadruplicar. Ela afirma que deve ser prioridade no país a capacitação em larga escala de profissionais para setor de tecnologia, e, para isso, poder público e iniciativa privada devem agir juntos.

Tânia destacou ainda a necessidade urgente da busca por mais inclusão e diversidade no ambiente corporativo, principalmente num mercado ainda predominantemente masculino como o da tecnologia. Como liderança do programa HeForShe da ONU Mulheres, ela reforçou a importância de políticas afirmativas nas empresas para garantir espaço a grupos sociais sub-representados e, assim, combater a desigualdade e fazer com que o negócio seja capaz de refletir a pluralidade da sociedade.

Por fim, a executiva lembrou que, no horizonte de toda e qualquer companhia, a sustentabilidade deve ser uma premissa. E, segundo ela, o futuro do setor de tecnologia – e da Microsoft, claro – vai se orientar cada vez pela agenda ambiental.

A entrevista também está disponível no canal Bússola Líderes no YouTube.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube