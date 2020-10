Podcast A+: A pandemia e as eleições municipais

A um mês e meio das eleições, o Podcast A+ analisa os efeitos da pandemia no processo eleitoral. Além de adiar a votação, prevista para outubro, para os dias 15 e 29 de novembro (1o e 2o turnos respectivamente), o coronavírus impôs limitações às agendas dos candidatos nas ruas e pode contribuir para o aumento da abstenção dos eleitores no dia da votação.

A campanha, que começou oficialmente no último domingo, ocorre num ambiente impactado pela Covid-19 e, por isso mesmo, bem diferente dos anos anteriores. A orientação da Justiça Eleitoral é que as reuniões com eleitores sejam em lugar aberto, com uso de máscaras e mantendo o distanciamento social. Os primeiros atos de campanha mostraram, no entanto, que muita gente acabou não respeitando esse “corpo a corpo” a distância.

Se as limitações impostas pelo vírus afetam a rotina dos candidatos nas ruas, com protocolos recomendados para evitar aglomerações, qual vai ser o peso da pandemia no debate eleitoral? Os atuais prefeitos e candidatos à reeleição vão ser julgados pelo seu desempenho no combate à Covid? E a crise sanitária deve favorecer nomes conhecidos da política ou outsiders? Com mais gente em casa e menos campanha nas ruas, qual vai ser o papel da propaganda na TV e no rádio?

Um outra questão se refere ao comportamento do eleitor no dia da votação. Mesmo com a ampliação do horário, o uso obrigatório de máscaras e um conjunto de protocolos de segurança, pesquisas mostram que parte do eleitorado admite não comparecer à urna com medo de contágio. O risco é que o índice de abstenção, que já vinha crescendo nos últimos anos e superou os 20% em 2018, seja ainda maior em 2020.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, os analistas políticos Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, comentam o ambiente inédito das eleições municipais deste ano. A edição é de Guilherme Baldi.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

