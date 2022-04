Plataforma de seleção por vídeo anônima oferece gratuidade no uso. Veja

A HRTech Jobecam ajuda empresas a terem processos seletivos mais diversos, justos e eficientes por meio da tecnologia de vídeo utilizando entrevistas anônimas. Com o objetivo de que cada vez mais instituições eliminem seus vieses inconscientes (percepções prévias e estereótipos em relação às pessoas candidatas por questões de raça, cor, etnia, orientação sexual, etc) na hora de contratar, a HRTech dá a oportunidade para organizações experimentarem de forma aprofundada essa metodologia, com o Use Grátis, válido por 15 dias e podendo ser estendido por meio do clube de indicações.

Como uma oferta de uso sem custo, qualquer pessoa recrutadora ou gestora poderá realizar um acesso no site em apenas um passo e, assim, utilizar as modalidades de entrevista pré-gravada anônima ou até criar uma sala ao vivo dessas entrevistas.

“O intuito principal da usabilidade gratuita é auxiliar as organizações que desejam investir em um ambiente corporativo mais inclusivo. Desse modo, poderão testar e gerar dados de diversidade e comprovar a eficácia da metodologia para implementar em suas rotinas de seleção e até políticas de R&S”, declara a CEO e fundadora da Jobecam, Cammila Yochabell.

A experiência gera outra possibilidade com a opção “Indique e ganhe”. Para cada pessoa indicada que ativar a conta por meio de um convite enviado, quem realizou o convite ganhará mais horas de entrevistas válidas por mais 15 dias.

Além disso, a Jobecam conta com um processo pensado nas necessidades dos gestores, envolvendo agilidade e facilidade ao iniciar as etapas de seleção, disponibilizando a funcionalidade para acompanhar todo o desempenho de diversidade alcançado e representado em um dashboard interativo, com geração de dados em excel.

De acordo com a CEO, a funcionalidade Use Grátis é uma forma mais prática e consequentemente menos onerosa da empresa conhecer o método de entrevistas anônimas, ainda pouco conhecido por muitas organizações. “O teste ajuda nessa fase de descoberta, a pessoa recrutadora ou avaliadora verá na prática e não apenas pelo o que é dito em artigos e vídeos”, declara a CEO.

Para Cammila, a diversidade tem ganhado cada vez mais espaço nas empresas que querem investir em um ambiente mais criativo e saudável e crescer em todos os sentidos. “Para as empresas sem muitos recursos para investir nesse primeiro passo, o Use Grátis também ajudará no desafio de autorização para budget”, diz.

