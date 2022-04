Empresas brasileiras disputam profissionais com firmas estrangeiras

Por Márcio de Freitas*

A acelerada dinâmica do home office imposta pela pandemia aumentou a contratação de brasileiros por empresas estrangeiras. O movimento na área tecnológica já desfalca times de companhias nacionais. E os brasileiros trabalham para empresas de outros países ainda morando no Brasil, mas recebendo em moeda da sede (a Receita Federal já observa o fenômeno de olho do domicílio fiscal). O reflexo é o aumento de postos sem preenchimento em vários setores de ponta e inovação. A disputa mostra que algumas startups registram vagas por período maior e os RHs trabalham dobrado para preencher com perfis adequados. É o caso de Solfácil, Holu, 180º Seguros, CRM&Bônus, OTO CRM e Dolado. Somente essas startups têm mais de 200 vagas para preencher em diferentes áreas.

Fundo previdenciário

A gestora independente Valora Investimentos registrou um crescimento de 200% no último ano na captação de seus fundos previdenciários. De acordo com o CEO da empresa, Daniel Pegorini, metade do aporte que a gestora recebeu nos últimos três meses foi nesta área. “Atualmente, estamos com mais de R$ 300 milhões sob gestão em nossos fundos previdenciários. Somente nesses primeiros meses de 2022 captamos mais de R$ 100 milhões”, conta o executivo. No total, a Valora tem hoje pouco mais de R$ 6,5 bilhões sob gestão, com previsão de atingir de R$ 7 a 8 bilhões até dezembro.

Promoção

A Mondelēz Internacional acaba de anunciar a promoção de Renata Vieira para o cargo de diretora sênior global Brand Oreo. A executiva atuou como diretora de marketing de chocolates da companhia nos últimos três anos e atuará na nova posição diretamente do Brasil. A mudança será efetiva a partir de 1 de maio. A executiva assume a posição com o desafio de liderar uma das marcas mais adoradas pelo público mundialmente.

Volpe day

A Volpe Capital, gestora de venture capital fundada por André Maciel, Gregory Reider e Milena Oliveira, realiza seu primeiro encontro anual no dia 9 de Maio. O Volpe Day vai reunir nomes como Marcelo Claure — presidente & CEO da Claure Capital e ex-CEO do Softbank, Jorge Paulo Lemann — empreendedor, investidor e cofundador da 3G Capital, e o professor Sanjay Sarma, do MIT, para debater o papel da tecnologia nas transformações ocorridas nos últimos anos e as perspectivas para investimentos na América Latina. O encontro será online e as inscrições podem ser feitas pelo link.

Parceiras

Ligga Telecom e Alliar se tornaram parceiras para desenvolvimento de soluções de Healthtech e 5G. Nelson Tanure é o investidor principal. O trabalho começa pela captação de startups que tragam soluções de valor às empresas. Tanure acaba de assumir o controle da Alliar com planos de investimentos pesados em tecnologia, inovação, gestão sustentável e experiência do cliente com excelência no atendimento.

Ser sustentável

Pouco mais de dois meses depois da inauguração da usina fotovoltaica que abastece 12 de suas unidades universitárias em Pernambuco, o Grupo Ser Educacional registrou a regarão de mais de 318,6 MWh — volume de energia que evitou uma liberação de 34,6 toneladas de CO₂. O investimento da Ser foi de R$ 4,5 milhões. O tempo esperado de retorno é inferior a três anos.

Cara a cara

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a “Conferência Na Prática”, evento que conecta jovens talentos a recrutadores de grandes empresas brasileiras e oferece a oportunidade de breve apresentação aos RHs. evento é presencial e acontece em São Paulo, nos dias 11 e 12 de julho. As inscrições podem ser feitas até dia 16 de maio. Durante dois dias, os participantes, definidos por meio de processo seletivo, poderão assistir painéis de conteúdos e palestras com grandes líderes do mercado. Aqueles que se destacarem durante o bate-papo terão direito a fazer um pitch com empresas como Santander, Itaú, Lojas Renner, IGC Partners, Eleva Educação, Tractian, BCG, UV Gestora, Maubisa e Faro Capital.

Live

No dia 28 de abril, às 19h, o Instituto Ame Sua Mente realizará live de lançamento do Selo Escola que Ama Sua Mente. Durante a transmissão — que ocorrerá pelo canal do Youtube do Instituto — será explicado os principais objetivos dessa nova iniciativa, além de abordar com profundidade o tema: a importância da promoção da saúde mental no ambiente escolar.

Mãe solidária

A BRF, por meio da Perdigão, se une com a Eats For You, uma ESG foodtech que conecta pessoas que amam cozinhar àqueles que buscam uma alimentação caseira. As marcas prepararam uma ativação de Dia das Mães em mais uma etapa especial da Campanha #100MilSemFome, projeto desenvolvido pela EYF em 2021 que já distribuiu mais de 122 mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Juntos, os parceiros doarão 600kg de Lasanha Chester.

Novo CBO

A IK Solution anunciou Flavio Jordão como o novo Chief Business Office (CBO) da companhia. As últimas experiências profissionais de Jordão foram no Grupo Telefônica, onde atuou como head da área de Serviços Profissionais, CorpFlex/Claranet, como diretor de Vendas para a vertical Telecom e Econocom, empresa na qual foi diretor Comercial por mais de dez anos.

Seguros

A EZZE Seguros emitiu R$ 40 milhões em prêmios de Seguro Vida em 2021. Este ano a previsão é que o crescimento chegue a R$ 80 milhões. Para sustentar este crescimento, estão previstos ainda para este ano o lançamento do Seguro Vida Individual, além de melhorias e atualizações no produto Vida PME, com uma modelagem 100% digital.

Frota verde

Especializada na gestão e terceirização de frotas, a Ouro Verde investirá R$ 100 milhões na aquisição de caminhões movidos a energia limpa em 2022. Metade serão direcionados exclusivamente a cem modelos elétricos. A iniciativa faz parte da agenda ESG da companhia, com práticas sustentáveis em todas as etapas do negócio, para reduzir a emissão de carbono de suas operações.

Agricultura inteligente

A John Deere fará da 27ª Agrishow um hub de conhecimento para produtores. Apresentando ativações com base em tecnologia, palestras, debates e shows, a empresa busca oferecer uma experiência completa aos visitantes — tanto presencial quanto virtualmente. As soluções demonstradas na feira exibem toda a tecnologia de ponta da empresa, com recursos como machine learning, IoT (Internet das Coisas) e big data que, integrados, colaboram para mais eficiência e rentabilidade da lavoura, de forma sustentável.

