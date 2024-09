Piranhas, tentáculos e anacondas invadem maratona de terror na sexta-feira 13 do MIS

Sexta-feira 13 no MIS: Águas turbulentas

Onde? Museu da Imagem e do Som , na Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Quando? 13 a 14 de setembro, das 22h Às 23h30.

O MIS realiza uma maratona de filmes de terror toda Sexta-feira 13, com temas variados ao longo dos anos.

Nesta edição, o foco está nos animais aquáticos mais sanguinários do cinema, incluindo “Piranha” (1978), “Tentáculos” (1977) e “Anaconda” (1997).

A maratona promete uma noite de muito suspense e terror para os espectadores.

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

Revelando SP na capital

Onde? Parque da Água Branca, na Av. Francisco Matarazzo, 455 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? Entre os dias 12 e 15 de setembro, a partir das 10h.

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, retorna à capital do estado.

No sábado, 14, haverá um Encontro de Folias às 10h, seguido por apresentações de Ellen Oléria + Sapopemba às 18h e um Encontro dos Tambores às 19h. No domingo, 15, o dia começa com um Encontro de Congadas e Moçambiques às 10h, seguido por Carolina Soares às 17h e Os Originais do Samba às 19h.

O festival reúne representantes de 114 municípios, entre 85 stands de artesanato, 52 de culinária e 45 representantes das mais diversas manifestações culturais regionais.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

47ª Semana Guiomar Novaes

Onde? Theatro Municipal, na Praça da Catedral, 22 - São João da Boa Vista, São Paulo.

Quando? 13 a 22 de setembro, às 20h.

A 47ª Semana Guiomar Novaes contará com mais de 30 atrações gratuitas, em uma homenagem fundamental à rica herança cultural paulista.

Entre 14 e 22 de setembro, a 47ª Semana Guiomar Novaes em São João da Boa Vista oferece apresentações de música clássica, teatro, dança, circo e contação de histórias, celebrando a diversidade das artes brasileiras.

Gratuito.

Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, uma hora antes da atração.

Cada pessoa pode retirar apenas 2 ingressos

OSESP celebra seus 70 anos com uma apresentação especial. ( OSESP/Divulgação)

Osesp 70 anos

Onde? Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? 13, das 20h30 às 22h; e 14 de setembro, das 16h30 às 18h.

A OSESP celebra seus 70 anos com uma apresentação especial nos dias 13 e 14 de setembro, em referência direta à data de sua criação.

Sob a regência de Thierry Fischer, o concerto incluirá obras de Strauss, Villa-Lobos, Mahler, Rachmaninov, Dvořák, Prokofiev, Guimarães, Gomes e Respighi.

Com a participação do Coro da OSESP e do Coro Acadêmico, a noite promete ser uma celebração inesquecível da música clássica.

Ingressos a R$ 39,60, disponíveis na bilheteria ou no site da Orquestra .

Feira cultural

Onde? Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, rua Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista, São Paulo.

Quando? 12 a 13 de setembro.

A Feira Cultural é uma oportunidade para os aprendizes da Fábrica de Cultura compartilharem suas vivências nos Ateliês de Criação, apresentando suas habilidades em música, canto, performances e outras atividades relacionadas ao que estão aprendendo nos cursos. Além disso, haverá uma troca de livros e interações com a Bibliotech.

Entrada gratuita.

Big Band do Conservatório de Tatuí. ( Divulgação/Divulgação)

Encontros musicais

Onde? Hearth Summit São Paulo, em Sorocaba, no campus do Centro Universitário Facens, na Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 1425 - Jardim Constantino Matucci, Sorocaba; e Teatro Procópio Ferreira, na R. Augusta, 2823 - Cerqueira César, São Paulo.

Quando? Dias 14, 18, 19 e 20 de setembro.

No dia 14, às 19h30, o Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí se apresenta no Hearth Summit São Paulo 2024, em Sorocaba.

No dia 18, às 20h, a Banda Sinfônica da Instituição faz um concerto gratuito seguido pela Big Band do Conservatório de Tatuí com Debora Gurgel, no dia 19, às 20h – ambos no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. No mesmo dia 19, às 16h, ocorre a Vesperal Lírica no Auditório da Unidade Chiquinha Gonzaga, com entrada gratuita.

No dia 20, às 20h, o Grupo de Música Raiz realiza outro concerto no Teatro Procópio Ferreira.

Mais informações no site do Conservatório de Tatuí .

Campeonato será baseado no sistema suíço. (Divulgação/Divulgação)

Campeonato de xadrez

Onde? Fábrica de Cultura Itaim Paulista, na R. Estudantes da China, 500 - Itaim Paulista, São Paulo.

Quando? 14 de setembro, das 9h30 às 10h30.

Promovido pelo educador Fernando da Silva, o campeonato será baseado no sistema suíço com 6 rodadas e 20 minutos cada partida.

O objetivo é despertar a competição saudável e agregar público para o Ateliê de Xadrez.

Para até 80 participantes.

O Piano Mágico da Ju. ( Nadja Kouchi /TV Cultura/Divulgação)

Teatro infantil gratuito

Onde? Teatro Sérgio Cardoso , na R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? 17 de setembro, às 15h.

O Teatro recebe em setembro as últimas oito companhias que se apresentam por meio do Palco Semente Sabesp.

Com uma curadoria de espetáculos de alta qualidade, o projeto oferece ao público a oportunidade de vivenciar diferentes formas de expressão cultural e de se conectar com artistas talentosos.

Esta semana, o público poderá assistir “O Piano Mágico da Ju”, de Juliana D'Agostini, um espetáculo vibrante onde a música encontra a dança em uma jornada inesquecível para toda a família.

Os ingressos , gratuitos, podem ser retirados na bilheteria uma hora antes de cada apresentação e o espaço está sujeito à lotação.

Grupo busca aproximar o canto lírico do público. (Divulgação/Divulgação)

Opera In Corso

Onde? Museu de Arte Sacra de São Paulo, na Av. Tiradentes, 676 - Luz, São Paulo.

Quando? 14 de setembro de 2024, às 15h.

O grupo “Opera In Corso”, dirigido pelo professor Carmo Barbosa, busca aproximar o canto lírico do público ao se apresentar fora das tradicionais salas de concerto.

A performance contará com diversos cantores e será acompanhada ao piano pelo professor Daniel Gonçalves, com introduções de Sérgio Casoy.

O programa inclui trechos de óperas, canções e música sacra de compositores renomados como Handel, Mozart, Schubert, Wagner, Brahms, Rossini, Puccini e Verdi.

Gratuito.

Para adquirir o ingresso, acesse a plataforma Viva SP .

Foto 10

Pierrot Lunaire

Onde? Theatro São Pedro, na R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? 14, das 20h às 21h; a 15 de setembro, das 17h às 18h.

O espetáculo cênico-musical “Pierrot Lunaire” contará com a participação da Orquestra do Theatro São Pedro e Studio 3 Cia de Dança, sob regência de Ricardo Bologna.

O repertório inclui obras de Michelle Agnes e Arnold Schönberg.

Gratuito.

Para adquirir o ingresso, acesse a plataforma Viva SP .

