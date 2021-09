PetroRio patrocina Teatro Casa Grande, com apoio de R$ 1,5 milhão

A maior companhia independente de óleo e gás do Brasil, a PetroRio, que já patrocina o piloto carioca Nicolas Costa, a campeã olímpica Rafaela Silva e o Instituto Reação, acaba de anunciar apoio ao Teatro Casa Grande. O patrocínio é de 1,5 milhão de reais, investido por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

“Assim como todo bom carioca, a PetroRio é amante das artes, da cultura, do esporte e do Rio de Janeiro. É um orgulho para nós apoiar o Teatro Casa Grande e fazer parte da continuação da história de sucesso de um local tão importante para o cenário cultural da cidade”, afirma Nelson Queiroz Tanure, presidente do conselho da PetroRio.

A parceria permitirá que o teatro desenvolva uma agenda variada de atividades, como teatro adulto, música, dança, humor e uma extensa programação infantil. Além disso, irá estimular a participação de instituições e projetos sociais que colaboram para a formação de plateia, como os estudantes de artes cênicas, que terão a oportunidade de realizar uma visita guiada pelo local para conhecer os bastidores do Teatro Casa Grande.

