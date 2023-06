Petlove comemora aniversário com mais de R$ 500 mil em prêmios

A Petlove – maior ecossistema pet do Brasil – celebra seu 24º aniversário com uma campanha especial, que vai durar por todo o mês de junho. Em comemoração à data, a marca anuncia A Promoção Mais Animal de Todos os Tempos, ação que vai distribuir aos consumidores mais de R$ 500 mil em prêmios. Para comunicar a dinâmica, a marca lança um filme leve e bem-humorado, que tem como objetivo estimular os tutores a aderirem às condições especiais do período.

Ao longo dos próximos 30 dias, os clientes vão concorrer a “mimos” que vão desde um ano de Petlove (com créditos no e-commerce e, até mesmo, um ano de plano de saúde na modalidade Tranquilo) até R$ 15 mil. Além disso, para celebrar esse marco, a Petlove vai realizar uma verdadeira comemoração de aniversário, “A Festa mais Animal de Todos os Tempos”, no dia 10 de junho. A ativação acontece no Quintal Petlove, localizado no Parque do Ibirapuera, com entrada gratuita pelo portão 6.

Petlove faz conteúdo especial para divulgação

A campanha, criada pela agência David, traz um vídeo permeado pelo humor e pela linguagem digital. Nele, cães e gatos da internet são dublados destacando os detalhes da promoção. A veiculação terá como foco os canais digitais da companhia no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e TikTok, além de inserções ao longo da programação da TV Globo. O programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, terá ainda um merchandising especial no dia 5 de junho, data na qual a marca fará uma ação com direito a uma verdadeira festa de aniversário da Petlove, com convidados caninos, no estúdio televisivo.

A Promoção Mais Animal de Todos os Tempos foi criada levando em consideração os grandes resultados obtidos na campanha realizada em comemoração ao último aniversário da Petlove, quando a marca registrou o maior patamar de visitas no site do ano passado.

“Dando sequência ao sucesso da nossa campanha de aniversário em 2022, decidimos aumentar os prêmios e número de premiados para 2023. A ideia é sacramentar o mês de junho como mês de ofertas e sorteios especiais para clientes da Petlove. Dessa forma, todo ano buscaremos trazer mais e mais novidades para movimentar o segmento,” diz Filipe Botton, Head de Marca e Comunicação da Petlove.

Mecânica e duração da promoção

Em relação à promoção, a mecânica é simples: durante os dias 1º e 30 de junho, a cada R$ 40 adquiridos em diferentes produtos e soluções da marca, incluindo os planos de saúde pet e os serviços da plataforma DogHero, o consumidor irá ganhar um número da sorte. A dinâmica vale para compras em todos os canais – aplicativo, e-commerce e lojas físicas – e, a cada cupom, o cliente concorre a 100 prêmios semanais, que incluem um ano de créditos no ecossistema Petlove (R$ 250 por mês, somando R$ 3 mil em créditos no ano), além de um ano gratuito do plano de saúde pet na modalidade Tranquilo. Serão 25 ganhadores a cada semana. Em julho, por sua vez, haverá um novo sorteio, em que dez clientes serão selecionados para receber R$ 15 mil.

Os benefícios são ainda maiores para os tutores que já possuem ou adquiriram alguma modalidade dos planos de saúde pet ou, também, as pessoas que assinarem o programa de compras recorrentes Repet. A cada R$ 40 em compras, esses clientes ganham o número da sorte em dobro.

Mais detalhes sobre a ação, como o regulamento, as datas das premiações semanais e do sorteio final, estão disponíveis no site da empresa.

A Festa Mais Animal de Todos os Tempos

O aniversário da Petlove também terá uma comemoração gratuita e aberta ao público, no dia 10 de junho, das 11h às 16h. A celebração acontece no Quintal Petlove, localizado no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. Ao longo da ativação, tutores e pets poderão se divertir com as atrações especiais no espaço, como uma piscina de bolinhas gigante com tobogã para os cães, distribuição de brindes diversos, recreação pet com gincanas e um bolo cenográfico gigante e photo opportunity.

Os petlovers também terão a oportunidade de tirar fotos com duas celebridades pets: Lu, do perfil @asjoiasdalu, e Léo Bagarolo, tutor de @madaebica. A previsão da marca é receber aproximadamente 3 mil pessoas no evento. Para quem for celebrar o aniversário no Quintal da Petlove, haverá ainda uma outra ação inédita: quem aderir aos planos de saúde pet no local, ganhará um moletom pet exclusivo, condição válida apenas durante o evento e em quantidade limitada.

Para quem não puder comparecer na "Festa Mais Animal de Todos os Tempos”, ao longo de todo o mês de junho, uma roleta de prêmios – e o bolo gigante – vão passear pelas lojas físicas da marca. A agenda estará disponível nas redes sociais da marca.

