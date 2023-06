Niina Secrets vira “Niina Sem Segredos” em nova campanha com Eudora

Niina Secrets acaba de lançar três novos produtos de sua linha Niina Skin de Eudora. Para comemorar a chegada do hidratante matificante facial, da máscara noturna para os lábios e do hidratante redutor de olheiras, a influenciadora mudará seu nome nas redes sociais para “Niina Sem Segredos”, reforçando que sua rotina de skincare é descomplicada e funcional. Com #NiinaSemSegredos, campanha criada pela Zmes, Niina, uma das maiores influenciadoras de beleza do Brasil, vai revelar toda a sua expertise quando o assunto é make e skincare. Com o objetivo de amplificar ainda mais a campanha e ajudar na reverberação, a PROS foi responsável pela estratégia de divulgação e influência.

Como a influenciadora está transformando sua marca?

Para provar que Niina é mesmo Sem Segredos, a empreendedora gravou uma série de conteúdos personalizados para os seguidores e fãs. Ela participou desde um teste oculto, no qual tentou adivinhar qual era o produto apenas pela textura e com os olhos vendados, até mostrando o que leva em seu nécessaire. Com o objetivo de deixar a comunidade ainda mais engajada e próxima, Niina irá reagir aos comentários orgânicos que surgirem nas redes, com vídeos e gifs personalizados e nativos.

“Toda a minha imagem foi criada a partir do nome Niina Secrets que já nasceu dessa vontade de compartilhar os meus segredinhos de beleza nas redes sociais. Por isso achei a ideia de me transformar em Niina Sem Segredos superlegal! Ainda sou eu, mas é um jeito muito criativo de trabalhar não só as minhas dicas de como usar, mas também toda a expertise por trás da criação da minha linha de skincare com Eudora”, diz Niina Secrets.

