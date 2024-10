Em rebranding, Tecnocold foca nos 20% dos brasileiros que não confiam nas vacinas

Comemorando 30 anos de operação, a Tecnocold Vacinas realizou um rebranding que acompanha reforço no seu posicionamento e foco no combate à desinformação.

“Nossa missão sempre foi garantir o acesso seguro e eficaz às vacinas em todo o território nacional. A desinformação sobre a segurança e a eficácia das vacinas é um obstáculo a ser superado. Por isso, estamos intensificando nossos esforços para comunicar de forma clara e transparente os benefícios da vacinação e a segurança dos nossos produtos”, diz André Almeida, gerente nacional de vendas da Tecnocold.

A nova identidade visual da Tecnocold foi apresentada na 26ª edição da Jornada Nacional de Imunizações, organizada pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM), de 18 a 20 de setembro, no Recife Expo Center, em Recife (PE).

Antiga marca da Tecnocold (Tecnocold/Divulgação)

Nova marca da Tecnocold (Tecnocold/Divulgação)

Três décadas de investimento no transporte, armazenamento e fornecimento de vacinas

Ao longo dos seus 30 anos, a Tecnocold, que é parte do ecossistema da Viveo, investiu na construção de uma rede de distribuição eficiente.

Até 2023, mais de 40 milhões de doses de vacinas foram distribuídas em mais de três mil pontos de vacinação, em todo o país.

Em média, são 4 milhões de vacinas por ano. Ou seja, cerca de 11 mil vacinas vendidas pela Tecnocold são aplicadas todo dia .

“Para se ter ideia, somos a única empresa especializada no segmento a conquistar o Selo de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 2017. Realizamos 98% das entregas em até 48 horas e 71% em até 24 horas”, detalha andré

Efeitos da covid-19

Em 2020, devido à pandemia de covid-19, a cobertura das vacinas no brasil caiu. Segundo a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, 20% dos brasileiros não confia nas vacinas, volume que era de apenas 5% antes da pandemia. Com o rebranding, a companhia visa mudar essa realidade.

“Nós contribuímos de forma relevante com o Plano Nacional de Imunização do Brasil ao longo dos últimos 30 anos, com a distribuição de importantes vacinas como Poliomielite, febre amarela, catapora, dengue, entre outras em pontos privados de vacinação em todo território nacional. Essa evolução na marca é natural e reflete nosso desejo de ser cada vez mais especialistas, com o mesmo comprometimento de quando iniciamos nossa jornada”, conclui Almeida.

