Bússola Cultural: clássicos do Queen apresentados à luz de velas

Queen à luz de velas no Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro - R. Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dia 5 de outubro. Sábado, 21h.

O Theatro São Pedro recebe o projeto Candlelight, com apresentação do Sexteto de Cordas Monte Cristo trazendo, em versão instrumental, clássicos da banda de rock pop Queen, como Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Crazy Little Thing Called Love e Love Of My Life. O concerto acontece com uma ambientação especial, à luz de velas.

Ingressos: R$ 65 (meia) a R$ 230 (inteira).

Classificação: 16 anos.

Mais informações.

Cultura nordestina é celebrada no Museu da Imigração (Divulgação/Divulgação)

Dia do Nordestino no Museu da Imigração

Onde? Museu da Imigração. Rua Visconde Parnaíba, nº 1316, Mooca - São Paulo.

Quando? Dia 5 de outubro. Sábado, a partir das 10h.

Antecipando a comemoração do Dia do Nordestino, tradicionalmente celebrado em 8 de outubro, o Museu da Imigração promove programação especial no dia 5. Serão oferecidas oficinas de xilogravura, contação de histórias com contos sertanejos, visita educativa sobre a migração nordestina e sessão de cinema. Ao longo de todo o dia, o Jardim do Museu recebe feira gastronômica com opções de comidas típicas do nordeste.

Entrada gratuita (Inscrições 10 minutos antes de cada atividade).

Classificação: Livre.

Mais informações.

À esquerda, modelo Gaggia Tipo Spagna. Cortesia MUMAC - Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group (Arquivo fotográfico Alessi/Divulgação)

Museu do Café recebe exposição internacional

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos.

Quando? Até 4 de fevereiro de 2025. De terça-feira a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h.

O Museu do Café inaugura em outubro a exposição internacional Passione italiana: l'arte dell'espresso. A atividade apresenta 60 máquinas para uso doméstico e profissional, além de conjuntos de café e xícaras, de diferentes épocas e estilos, relacionando-os à imigração italiana para o Brasil, que completou 150 anos em 2024.

R$8 (meia) e R$ 16 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.

Oficinas de robótica ensinam design, engenharia e programação (Divulgação/Divulgação)

Crianças e jovens aprendem a programar robôs

Onde? Biblioteca Parque Villa Lobos - Av. Queiroz Filho, 1205 - Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? De 5 a 19 de outubro. Sábados, das 10h30 às 12h30.

Em parceria com o Sesi-SP, a Biblioteca Parque Villa Lobos recebe Oficina de Robótica, na qual os participantes desenvolvem habilidades a partir da programação de um robô. Serão ensinados conceitos de design, engenharia e programação.

Inscrição gratuita.

Classificação: jovens entre 8 e 15 anos.

Mais informações.

Imagens microscópias integram exposição (Gisele Conti/Divulgação)

Arte e ciência em exposição fotográfica

Onde? Museu Casa de Portinari - Galpão das Artes. Rua João Brisotti, 128, Centro, Brodowski.

Quando? 03 a 17 de outubro. Terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

A exposição “Quando as Células se Transformam em Arte” traz imagens geradas durante exames de laboratório feitos pela patologista veterinária e fotógrafa Gisele Conti. Assim, traz um olhar artístico e curioso que ressignifica imagens científicas.

Louise Wolley é a convidada do Jazz Combo do Conservatório de Tatuí (Divulgação/Divulgação)

Pianista Louise Woolley toca com o Conservatório de Tatuí

Onde? Teatro Procópio Ferreira - Rua São Bento, 415 - Centro, Tatuí.

Quando? Dia 7 de outubro. Segunda-feira, 20h.

A pianista Louise Woolley é a convidada especial do Jazz Combo do Conservatório de Tatuí. Nascida em São Paulo, Louise é um dos novos nomes em destaque no jazz nacional e lançou, em 2020, o álbum “Rascunhos”.

Espetáculo “Cordas do Coração”, do Ballet Stagium (Divulgação/Divulgação)

Ballet Stagium na Fábrica de Cultura

Onde? Fábrica de Cultura Parque Belém. Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho, São Paulo.

Quando? Dia 9 de outubro. Quarta-feira, 14h30.

A célebre companhia Ballet Stagium, com mais de 50 anos de tradição, leva o espetáculo “Cordas do Coração” à Fábrica de Cultura Parque Belém. A coreografia estabelece um diálogo entre a música clássica do compositor alemão Johann Sebastian Bach e a música e a viola caipiras.

Obra Igor Stravinsky é destaque no repertório (Divulgação/Divulgação)

Orquestra Jovem apresenta A Sagração da Primavera

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 6 de outubro. Domingo, 16h.

Obra icônica do russo Igor Stravinsky (1882-1971), A Sagração da Primavera é destaque no repertório de apresentação da Orquestra Jovem do Estado, que também inclui D'un matin de printemps, da compositora francesa Lili Boulanger, e Concerto para violino, Op. 15, do britânico Benjamin Britten. Uma das peças mais emblemáticas da música clássica, A Sagração é dividida em dois atos: A adoração da terra e O sacrifício.

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Classificação: Livre.

Mais informações.

'A Bruxa de Blair' popularizou o estilo found footage no horror (Divulgação/Divulgação)

Terror com a câmera na mão

Onde? Museu da Imagem e do Som - MIS. Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo - SP.

Quando? 07, 10, 14 e 17 de outubro. Segundas e quintas-feiras, das 19h às 21h.

25 anos após o lançamento de “A Bruxa de Blair” (1999), de Eduardo Sánchez e Daniel Myrick, o Museu da Imagem e do Som - MIS promove curso sobre o legado da obra de horror e sobre o found footage, estética na qual a história é filmada pelos próprios personagens.

Valor: R$ 140

Classificação: 18 anos.

Mais informações .

Figurinhas de todas as temáticas podem ser trocadas no Museu do Futebol (Divulgação/Divulgação)

Troca de figurinhas no Museu do Futebol

Onde? Museu do Futebol.

Quando? Dia 5. Sábado, das 9h às 14h.

O Museu do Futebol promove, em sua área externa, o Encontro de Colecionadores de Figurinhas. Na ocasião, os interessados podem aproveitar a oportunidade para trocar figurinhas de todos os tipos de temáticas, não apenas as relacionadas ao futebol, e ainda fazer novas amizades.

