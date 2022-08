Petlove convoca tutores para refletir sobre alimentação saudáveis para cães

É cada vez maior a busca por consumir produtos mais naturais, orgânicos e pouco industrializados, com baixo teor de gordura e evitando alimentos transgênicos, corantes e conservantes – seja para humanos e para pets. Pensando em chamar a atenção para a importância de uma alimentação mais saudável para o bem-estar dos cachorros, a Petlove – maior ecossistema pet do Brasil – acaba de lançar Movimento “Coma com o seu Dog” que tem como objetivo engajar tutores a adotarem bons hábitos alimentares para si próprios e seus pets, ação que segue o propósito da marca de “transformar o mundo em um lugar onde todos os pets sejam mais felizes e saudáveis”.

A novidade é focada na True, a primeira marca de ração super premium natural do mercado brasileiro sem subprodutos, e com venda online exclusiva da Petlove. “True é a única ração Super Premium do Brasil sem farinha de vísceras, é feita com ingredientes de verdade, como frango, batata-doce, cenoura, brócolis e arroz integral. É um alimento mais natural e que está à altura do amor que sentimos e recebemos dos nossos pets. Por isso, apostamos no movimento, que é a provocação para os tutores darem mais importância à alimentação dos seus pets e compartilharem o momento das refeições juntos", declara André Romeiro, diretor executivo e fundador da True.

A campanha e o filme, idealizada pela agência SOKO, podem ser vistos nas redes sociais da marca True e no Instagram do squad oficial de pet influencers @viralatacaramelo, @bob_and_marley, @boltprioli e @tudosobrecachorros.

“Criamos um filme convidando as pessoas a darem mais importância para a alimentação de seus pets e comerem junto a eles. O movimento ‘Coma com seu Dog’ surge para provocar uma reflexão sobre o que é alimentação de verdade e sua relação com ingredientes que os humanos também possam comer”, diz Rafael Alves, Líder Criativo de Produtos na SOKO.

Para ativar as redes e mostrar as experiências reais do momento de refeição compartilhado, a ação também conta com uma ativação virtual na qual todos podem participar: basta gravar um vídeo reels ou foto compartilhando a hora da alimentação entre tutor e o cão, usar a #ComaComSeuDog, seguir e marcar True no Instagram.

Além disso, o movimento terá ainda o lançamento de conjunto de cerâmicas assinadas, direcionada para e humanos comerem juntos. As peças foram desenvolvidas pela Do Barro, marca de cerâmicas artesanais de São Paulo, e estarão à venda por tempo e quantidade limitada no site da Petlove. A comercialização dos itens estará ativa enquanto durarem os estoques.

