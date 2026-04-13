Parceria testa rastreabilidade de combustível sustentável de aviação

Para realmente valer o nome “Combustível Sustentável de Aviação” o SAF precisa, também, de rastreabilidade na cadeia produtiva. O acordo entre a produtora Acelen Renováveis e a Finboot, desenvolvedora de tecnologia, visa criar essa rastreabilidade.

O objetivo da parceria é implementar e configurar a solução MARCO Track & Trace, da Finboot, adaptando-a às necessidades específicas de rastreabilidade da Acelen Renováveis.

A plataforma será customizada para refletir as etapas da cadeia de valor da companhia, com o objetivo de fortalecer a conformidade regulatória e a credibilidade de mercado de seus biocombustíveis.

“A ferramenta garantirá transparência ao longo de toda a cadeia de valor, desde a origem da biomassa até a produção do combustível, permitindo demonstrar conformidade com critérios como elegibilidade de feedstock, sustentabilidade e cálculo de emissões enquanto incorpora soluções de tecnologia como blockchain e tokenização”, espera Estrela.

O papel estratégico do Brasil na produção do SAF

O Brasil reúne uma combinação única de atributos que o posiciona de forma competitiva no mercado global de SAF.

O país conta com ampla disponibilidade de matéria-prima, grandes extensões de terras degradadas aptas à recuperação, sem que se desloquem outras culturas ou se promova desmatamento, tecnologias avançadas de biocombustíveis e décadas de experiência na produção em larga escala de etanol e biodiesel.

Esses fatores criam uma base sólida para uma oferta de SAF escalável e alinhada às exigências dos mercados doméstico e internacional.

No âmbito regulatório nacional, o Brasil vem consolidando um arcabouço claro e progressivo para a descarbonização do setor aéreo.

A Lei do Combustível do Futuro, legislação federal brasileira, instituiu um mandato de redução de emissões a ser cumprido por meio do uso de mistura de SAF. Em complemento, o programa nacional ProBioQAV continua estabelecendo critérios de certificação, elegibilidade e rastreabilidade, reforçando padrões de sustentabilidade conforme as melhores práticas internacionais.

Esse conjunto de políticas públicas cria um ambiente favorável ao investimento e à inovação, que estimula a expansão da produção nacional de SAF.

Com investimentos relevantes em infraestrutura e novas biorrefinarias, previstos ao longo da próxima década, e expectativa de produção em escala a partir de 2030, o Brasil se posiciona como um polo estratégico para atender à crescente demanda global por combustíveis sustentáveis de aviação.