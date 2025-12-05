Petrobras inicia entregas de SAF com produção inédita no Brasil

A Petrobras iniciou as entregas de seu Combustível Sustentável de Aviação (SAF) no Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. A empresa se tornou a primeira no país a produzir o combustível integralmente.

Foram vendidos 3.000 metros cúbicos de SAF a distribuidoras do aeroporto – o volume equivale a um dia de consumo de todos os aeroportos do estado do Rio de Janeiro, segundo um comunicado divulgado pela companhia nesta sexta-feira, 5.

O Combustível Sustentável de Aviação (SAF) é uma alternativa ao querosene convencional, podendo ser utilizado sem exigir alterações nas aeronaves ou na infraestrutura de reabastecimento. Essa característica torna o SAF uma opção eficiente e de rápida implementação para diminuir as emissões no setor aéreo.

“O SAF, produzido por coprocessamento no parque de refino da Petrobras, é uma solução que contribui para o cumprimento das metas de descarbonização do setor aéreo. É um produto competitivo, que atende a rigorosos padrões internacionais da aviação. Estamos oferecendo ao mercado nacional a possibilidade de atender às demandas globais, antecipando o cumprimento do CORSIA, que é um programa internacional para a redução das emissões provenientes dos voos internacionais”, explica a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

De acordo com a estatal, a antecipação da produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) em relação à legislação vigente é crucial para o desenvolvimento do mercado aéreo, especialmente diante das futuras exigências do setor.

A partir de 2027, as companhias aéreas no Brasil deverão adotar esse combustível em voos internacionais, seguindo o programa CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) da ICAO. Também será exigido o uso de SAF em voos domésticos, conforme as diretrizes da Lei do Combustível do Futuro.

Uma nova era de combustíveis para a aviação

O SAF da Petrobras é certificado com o selo de sustentabilidade ISCC-CORSIA (International Sustainability Carbon & Certification – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Esse combustível tem uma menor intensidade de carbono, pois mistura uma porcentagem de matéria-prima de origem vegetal com o querosene de aviação convencional.

No momento, a Petrobras está autorizada a usar óleo técnico de milho (TCO), um resíduo, ou óleo de soja, o que permite uma redução significativa nas emissões líquidas de CO2 – de até 87% na parte renovável. O produto resultante é quimicamente igual ao querosene convencional, mas incorpora uma parcela proveniente de fontes sustentáveis.

As primeiras produções de SAF foram realizadas na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, que possui a certificação para produzir e comercializar o combustível. A Refinaria tem a aprovação da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para adicionar até 1,2% de matéria-prima renovável no SAF produzido por essa rota.

Além disso, a Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP), já iniciou testes para a produção de SAF a partir do coprocessamento de óleos vegetais com correntes de petróleo tradicionais. Espera-se que, até 2026, as Refinarias de Paulínia (Replan), em São Paulo, e Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais, também comecem a produzir e comercializar esse combustível.