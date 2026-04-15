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Redes do Amanhã: EXAME e PSR reúnem líderes para debater o futuro do setor elétrico

Evento em Brasília no dia 29 de abril expõe gargalos da infraestrutura e as oportunidades abertas pela nova onda de consumo de energia; As inscrições estão abertas

A corrida global por inteligência artificial aumenta a demanda por energia e reforça a urgência de modernizar a rede elétrica

A corrida global por inteligência artificial aumenta a demanda por energia e reforça a urgência de modernizar a rede elétrica

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 15 de abril de 2026 às 10h49.

Última atualização em 15 de abril de 2026 às 11h13.

O Brasil vai conseguir transformar sua vantagem energética em competitividade ou vai travar nos gargalos da infraestrutura?

Essa é a pergunta que move o "Redes do Amanhã", evento promovido pela EXAME e PSR no próximo dia 29 de abril, a partir das 8h30, em Brasília (DF).

O encontro reunirá autoridades, executivos e especialistas para debater os rumos do setor elétrico brasileiro em um momento de transformação acelerada.

Com foco em regulação, investimentos e novas demandas, o debate será em tono do papel da energia no desenvolvimento econômico do país, especialmente diante da expansão das fontes renováveis e da pressão crescente por eletricidade com a IA e novas tecnologias. 

O Brasil parte de uma posição privilegiada: possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com quase 90% da geração proveniente de fontes renováveis, como hidrelétricas, eólica e solar. Nos últimos anos, no entanto, esse avanço veio acompanhado de novos desafios estruturais.

Em entrevista recente à EXAME, Glauco Freitas, presidente da Hitachi Energy no Brasil e Head of South LATAM, destacou que o país vive um momento de inflexão.

“Demos um salto de mais de 30% em cinco anos na capacidade instalada de geração, puxado principalmente por eólica e solar. Mas a rede de transmissão não cresceu na mesma velocidade”, afirmou.

Esse descompasso cria um paradoxo: há abundância de energia renovável disponível, mas a infraestrutura ainda não é capaz de escoar toda essa produção para os grandes centros consumidores.

“Hoje, a rede não está preparada para transmitir tudo o que é produzido. Falta robustez, flexibilidade e inteligência”, acrescentou o executivo.

O tema será central no painel sobre perspectivas regulatórias e de investimentos para a transmissão de energia, que deve discutir caminhos para modernizar e expandir a rede elétrica brasileira.

Boom da IA: a pressão por infraestrutura 

Ao mesmo tempo em que enfrenta gargalos na transmissão, o país vê crescer rapidamente a demanda por energia em meio à uma onda de eletrificação da economia.

Com energia abundante, renovável e competitiva, especialistas acreditam que há uma oportunidade única batendo à porta do Brasil, e uma das peças-chaves é justamente investir em infraestrutura.

Entre os principais vetores dessa transformação estão os data centers, impulsionados pelo avanço da inteligência artificial.

++ Leia mais: Clube ESG: IA impulsiona corrida por data centers verdes e coloca Brasil no radar global

O crescimento acelerado da IA está redesenhando o mapa global de energia e o Brasil surge como um dos principais candidatos a protagonizar esse movimento.

O país combina uma vantagem rara: abundância de renováveis, território disponível e um mercado digital em expansão.

A escala da demanda chama atenção. Data centers dedicados à inteligência artificial podem consumir até dez vezes mais energia do que estruturas tradicionais. Hoje, cerca de 1,5% de toda a eletricidade global já é destinada a essas operações e o número deve dobrar até o fim da década.

Com projeções de até US$ 92 bilhões em investimentos no setor até 2031, o Brasil tem diante de si uma oportunidade estratégica, com potencial de multiplicar sua capacidade instalada nos próximos anos.

Esse será o foco do painel “Desbravando o setor de data centers”, que deve explorar o impacto dessas infraestruturas na demanda energética e na necessidade de modernização da rede.

O protagonismo das baterias 

Além da expansão da transmissão, outro desafio do sistema elétrico brasileiro é a intermitência das fontes renováveis. Enquanto a geração solar ocorre durante o dia e a eólica depende do vento, o pico de consumo acontece no início da noite.

Esse desencontro pressiona o sistema e exige o acionamento de fontes mais caras e poluentes, como termelétricas.

Nesse contexto, ganham protagonismo os sistemas de armazenamento em baterias (BESS), que funcionam como um “reservatório inteligente”: armazenam energia nos momentos de sobra e a liberam nos horários de maior demanda, ajudando a estabilizar a rede e reduzir custos.

O tema ganha ainda mais relevância diante da expectativa para o primeiro leilão de baterias do Brasil, previsto para este ano, com potencial de movimentar mais de R$ 10 bilhões e contratar cerca de 2 gigawatts de capacidade. 

Para o presidente da Hitashi, o desafio do país agora é equilibrar crescimento, sustentabilidade e custo. 

Um debate estratégico para o país 

O Redes do Amanhã reunirá diferentes elos da cadeia elétrica: governo, planejamento, regulação e indústria, com foco em discutir soluções concretas e antecipar tendências.

Confira os palestrantes: 

  • Angela Gomes, Diretora Técnica da PSR
  • Amanda Fernandes, Head da área de Redes
  • Mateus Cavaliere, Head de Planejamento e Inteligência de Mercado na PSR
  • Gustavo Naciff, Assessor da presidência da EPE
  • Ricardo Brandão, Diretor Executivo de Regulação da ABRADEE
  • Paulo Pedrosa, Presidente da ABRACE Energia
  • Glauco Freitas, Presidente da Hitachi Energy no Brasil e Head of South LATAM
  • Carlos Adolfo Pereira, Coordenador do Comitê de Transmissão da Abdib
  • Fernando Colli Munhoz, Secretário-Executivo Adjunto do Ministério de Minas e Energia
  • Thiago Dourado Martins, Superintendente de Transmissão de Energia da EPE
  • Fábio Nugnezi, Vice-presidente de marketing e vendas da Hitachi Energy no Brasil

O evento é aberto ao público e os interessados em participar presencialmente em Brasília podem realizar a inscrição neste site. 

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  • Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

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  • Isa Energia: destaque na categoria Energia

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  • Cemig: destaque na categoria Energia

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  • Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza

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  • Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

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  • Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário

    28/45 Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário (Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)

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    29/45 C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)

  • Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo

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  • Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

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  • Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

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  • Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico

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  • Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas

    35/45 Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico

    36/45 Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico (Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde

    37/45 Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)

  • Sabin: destaque na categoria Saúde

    38/45 Sabin: destaque na categoria Saúde (Sabin: destaque na categoria Saúde)

  • Fleury: destaque na categoria Saúde

    39/45 Fleury: destaque na categoria Saúde (Fleury: destaque na categoria Saúde)

  • EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística

    40/45 EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística (EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)

  • Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística

    41/45 Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística (Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística

    42/45 Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística (Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    43/45 Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    44/45 Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    45/45 Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

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