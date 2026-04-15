Redes do Amanhã: EXAME e PSR reúnem líderes para debater o futuro do setor elétrico

O Brasil vai conseguir transformar sua vantagem energética em competitividade ou vai travar nos gargalos da infraestrutura?

Essa é a pergunta que move o "Redes do Amanhã", evento promovido pela EXAME e PSR no próximo dia 29 de abril, a partir das 8h30, em Brasília (DF).

O encontro reunirá autoridades, executivos e especialistas para debater os rumos do setor elétrico brasileiro em um momento de transformação acelerada.

Com foco em regulação, investimentos e novas demandas, o debate será em tono do papel da energia no desenvolvimento econômico do país, especialmente diante da expansão das fontes renováveis e da pressão crescente por eletricidade com a IA e novas tecnologias.

O Brasil parte de uma posição privilegiada: possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com quase 90% da geração proveniente de fontes renováveis, como hidrelétricas, eólica e solar. Nos últimos anos, no entanto, esse avanço veio acompanhado de novos desafios estruturais.

Em entrevista recente à EXAME, Glauco Freitas, presidente da Hitachi Energy no Brasil e Head of South LATAM, destacou que o país vive um momento de inflexão.

“Demos um salto de mais de 30% em cinco anos na capacidade instalada de geração, puxado principalmente por eólica e solar. Mas a rede de transmissão não cresceu na mesma velocidade”, afirmou.

Esse descompasso cria um paradoxo: há abundância de energia renovável disponível, mas a infraestrutura ainda não é capaz de escoar toda essa produção para os grandes centros consumidores.

“Hoje, a rede não está preparada para transmitir tudo o que é produzido. Falta robustez, flexibilidade e inteligência”, acrescentou o executivo.

O tema será central no painel sobre perspectivas regulatórias e de investimentos para a transmissão de energia, que deve discutir caminhos para modernizar e expandir a rede elétrica brasileira.

Boom da IA: a pressão por infraestrutura

Ao mesmo tempo em que enfrenta gargalos na transmissão, o país vê crescer rapidamente a demanda por energia em meio à uma onda de eletrificação da economia.

Com energia abundante, renovável e competitiva, especialistas acreditam que há uma oportunidade única batendo à porta do Brasil, e uma das peças-chaves é justamente investir em infraestrutura.

Entre os principais vetores dessa transformação estão os data centers, impulsionados pelo avanço da inteligência artificial.

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O crescimento acelerado da IA está redesenhando o mapa global de energia e o Brasil surge como um dos principais candidatos a protagonizar esse movimento.

O país combina uma vantagem rara: abundância de renováveis, território disponível e um mercado digital em expansão.

A escala da demanda chama atenção. Data centers dedicados à inteligência artificial podem consumir até dez vezes mais energia do que estruturas tradicionais. Hoje, cerca de 1,5% de toda a eletricidade global já é destinada a essas operações e o número deve dobrar até o fim da década.

Com projeções de até US$ 92 bilhões em investimentos no setor até 2031, o Brasil tem diante de si uma oportunidade estratégica, com potencial de multiplicar sua capacidade instalada nos próximos anos.

Esse será o foco do painel “Desbravando o setor de data centers”, que deve explorar o impacto dessas infraestruturas na demanda energética e na necessidade de modernização da rede.

O protagonismo das baterias

Além da expansão da transmissão, outro desafio do sistema elétrico brasileiro é a intermitência das fontes renováveis. Enquanto a geração solar ocorre durante o dia e a eólica depende do vento, o pico de consumo acontece no início da noite.

Esse desencontro pressiona o sistema e exige o acionamento de fontes mais caras e poluentes, como termelétricas.

Nesse contexto, ganham protagonismo os sistemas de armazenamento em baterias (BESS), que funcionam como um “reservatório inteligente”: armazenam energia nos momentos de sobra e a liberam nos horários de maior demanda, ajudando a estabilizar a rede e reduzir custos.

O tema ganha ainda mais relevância diante da expectativa para o primeiro leilão de baterias do Brasil, previsto para este ano, com potencial de movimentar mais de R$ 10 bilhões e contratar cerca de 2 gigawatts de capacidade.

Para o presidente da Hitashi, o desafio do país agora é equilibrar crescimento, sustentabilidade e custo.

Um debate estratégico para o país

O Redes do Amanhã reunirá diferentes elos da cadeia elétrica: governo, planejamento, regulação e indústria, com foco em discutir soluções concretas e antecipar tendências.

Confira os palestrantes:

Angela Gomes, Diretora Técnica da PSR

Amanda Fernandes, Head da área de Redes

Mateus Cavaliere, Head de Planejamento e Inteligência de Mercado na PSR

Gustavo Naciff, Assessor da presidência da EPE

Ricardo Brandão, Diretor Executivo de Regulação da ABRADEE

Paulo Pedrosa, Presidente da ABRACE Energia

Glauco Freitas, Presidente da Hitachi Energy no Brasil e Head of South LATAM

Carlos Adolfo Pereira, Coordenador do Comitê de Transmissão da Abdib

Fernando Colli Munhoz, Secretário-Executivo Adjunto do Ministério de Minas e Energia

Thiago Dourado Martins, Superintendente de Transmissão de Energia da EPE

Fábio Nugnezi, Vice-presidente de marketing e vendas da Hitachi Energy no Brasil

O evento é aberto ao público e os interessados em participar presencialmente em Brasília podem realizar a inscrição neste site.