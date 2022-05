Orla Rio reestrutura área comercial com novo head de Brand Experience

A Orla Rio acaba de reestruturar sua área comercial, com o anúncio da chegada de Alexandre O'Reilly como head da área de Brand Experience. “Quando falamos em comercialização de publicidade nos quiosques, já não vendemos somente as peças de merchandising, mas, sim, uma experiência, que agrega mais valor à mensagem que a empresa quer passar para o seu público. Com a chegada do Alexandre, queremos atingir outros patamares, investindo, cada vez mais, na produção de conteúdo e experiências únicas”, diz Guilherme Borges, vice-presidente da Orla Rio.

O'Reilly é carioca, publicitário e tem, aproximadamente, 20 anos de experiência como executivo de Comunicação e Marketing, tendo passado por empresas como Oi, Oi Futuro e SEREDE. Como head de Brand Experience da concessionária, ele integrará a equipe comercial, ao lado de Rafael Benevides, que assume a área de venda de quiosques e vai fazer uma curadoria ativa para trazer marcas de bares e restaurantes cariocas, do Brasil e inclusive internacionais que tenham sinergia com a orla do Rio.

A reformulação do setor comercial acompanha o anúncio da chegada da Better Drinks, grupo brasileiro que agrega marcas inovadoras de bebidas, como primeiro cliente da área de Brand Experience. A empresa é a holding que agrega marcas como: F!VE Drinks, de drinks prontos para beber, Praya, de cervejas, Vivant, de vinhos em lata, Mamba, de águas e Baer-Mate, mate com gás e cafeína natural e Vermelhão, na categoria amaro. A parceria com a Orla Rio já começa com um quiosque temático da marca Vivant na praia de Ipanema, além de outras novidades que estão por vir.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também