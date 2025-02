Opinião: tarifa zero é ação sustentável para garantir o futuro do Rio de Janeiro

Por Sergio Lopes*

A implantação da tarifa zero no transporte público do Rio de Janeiro seria muito mais do que uma política social e econômica. Representaria uma oportunidade de ouro para impulsionar a sustentabilidade da cidade e construir um futuro mais verde para todos. Como profissional atuante há muitos anos no setor ambiental, especialmente na gestão ambiental de garagens de empresas de ônibus, testemunhei de perto a evolução do setor em direção a práticas mais sustentáveis.

Modernização de motores para redução de emissões, reuso de água nas garagens, destinação adequada de resíduos e conformidade ambiental rigorosa, seguindo diretrizes das licenças ambientais, são alguns exemplos de avanços que presenciei e ajudei a implementar. Hoje, a maioria das empresas de ônibus do Rio opera sob parâmetros ambientais cada vez mais rigorosos, promovendo um transporte coletivo mais sustentável.

A política da tarifa zero surge como um catalisador para acelerar essa transformação. No Brasil, 106 cidades já adotaram algum tipo de transporte público gratuito, demonstrando o potencial dessa política para a construção de um futuro mais verde. Essa tendência se espalha pelo mundo, com diversos países implementando o transporte sem custos como forma de melhorar a mobilidade urbana e reduzir a poluição.

Estudos apontam que a gratuidade no transporte pode trazer inúmeros benefícios para o meio ambiente, como a redução da emissão de gases do efeito estufa e de poluentes atmosféricos, a diminuição do congestionamento e a promoção de um sistema de transporte público mais eficiente e sustentável. Com o aumento da demanda por parte dos passageiros, as empresas de ônibus terão a oportunidade de investir em frotas mais modernas e eficientes. A gratuidade do transporte também pode incentivar a população a deixar o carro em casa e optar pelo transporte público, promovendo a inclusão social e a democratização do acesso à cidade.

É claro que a implementação da tarifa zero exige planejamento e investimento. É preciso garantir a sustentabilidade financeira do sistema, com fontes de financiamento claras e transparentes, além de investir em infraestrutura - como terminais de ônibus mais modernos e confortáveis, pontos de ônibus com acessibilidade, sistemas de informação ao usuário eficientes, entre outros.

O modelo de transporte gratuito é um passo ousado, mas necessário para construirmos um Rio de Janeiro mais verde, justo e sustentável. É hora de unirmos forças e transformarmos essa visão em realidade.

*Sérgio Lopes é diretor técnico da Logan C, empresa da área ambiental especializada no tratamento, transporte de resíduos, licenciamento e consultoria.

