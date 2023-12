Tarifa zero nos ônibus de SP aos domingos: saiba como vai funcionar passe livre

Os ônibus que circulam na cidade de São Paulo terão passe livre a partir deste domingo, 17 de dezembro. A medida, chamada de Domingão Tarifa Zero, foi anunciada na última segunda-feira, 11, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

De acordo com a administração municipal, o objetivo do projeto é estimular o uso do transporte público da capital aos domingos, além de ampliar o acesso ao lazer, parques, centros esportivos, eventos culturais, melhorar a economia e a oferta de empregos. A gratuidade não engloba o trem, metrô e sistema intermunicipal de ônibus.

Segundo estimativas da prefeitura, 2,2 milhões de pessoas utilizam o ônibus aos domingos, por meio de 4.830 ônibus de 1.175 linhas. Os feriados de Natal, Ano Novo e aniversário da cidade (25 de janeiro) também terão tarifa zero.

A prefeitura afirma que estudos da SPtrans demonstram que, aos domingos, há 60% de capacidade ociosa nos ônibus em alguns períodos, o que permite absorver uma demanda maior. Segundo o prefeito da capital, o custo da tarifa zero será de R$ 283 milhões ao ano. Nunes disse que não haverá aporte de recursos, apenas renúncia de receita, já que quantia corresponde ao tanto que a prefeitura recebe de tarifa aos domingos.

A tendência de passe livre em cidades do Brasil tem crescido nos últimos anos. Municípios da grande São Paulo, como Vargem Grande Paulista e São Caetano do Sul, até em outros estados, como Caucaia, a segunda mais populosa do Ceará, implementaram a medida.

Como vai funcionar o passe livre dos ônibus de SP

Segundo a SPtrans, os passageiros terão que usar o Bilhete Único, pois a catraca vai funcionar. A tarifa não será cobrada no validador. Quem ainda não tiver, o cobrador ou o motorista vão liberar a passagem pela catraca. A ideia é observar os dados de utilização para entender a viabilidade da continuidade da medida.