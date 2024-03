Sua empresa já permite pagamento Pix? Conheça infratech que cresceu 106% só oferecendo essa solução

O Pix deixou de ser o “queridinho” só dos pagamentos entre pessoas físicas. Com um recorde de R$ 15,3 trilhões no total de transações de 2023, ele está bem a caminho de se tornar um dos principais meios de pagamentos de todo mercado brasileiro.

Neste cenário, tem muita empresa investindo em soluções para incorporar o Pix. Varejistas, fintechs e bancos digitais estão na corrida, e a Celcoin parece saber do que eles precisam: infraestrutura digital.

A infratech financeira se propõe a oferecer o que é necessário para implementar soluções de pagamento digitais. Em 2023 ela conseguiu registrar 140 milhões de transações mensais via Pix P2B (pagamentos de pessoas físicas para empresas).

Segundo análise de dados feita pela Celcoin, considerando registros do Banco Central, o volume corresponde a 9,6% do market share no total de transações do tipo .

Aproveitando o impulso da tendência, a empresa também disponibilizou soluções de BaaS, Open Banking, pagamento de contas, cash management e crédito.

Ao final do ano, o número de fintechs e bancos digitais conectados à plataforma da Celcoin foi de 300 mil para 400 mil.

A receita ficou em R$ 256 milhões, 106% acima do mesmo período do ano anterior.

Obteve EBTIDA de R$ 8 milhões no quarto trimestre.

Infraestrutura é assim tão importante?

Em setembro do ano passado, as transações de pessoas físicas para empresas (P2B) registraram 34% do total de operações que utilizaram o meio de pagamento, segundo o Banco Central. Em 2022, essa proporção era de apenas 6%.

Isso significa que mais pessoas estão optando por pagar com Pix as suas compras ou contratos de serviço.

Companhias como a Celcoin, que oferecem suporte para empresas à procura de expandir o uso do Pix e outros pagamentos digitais, apresentam uma estratégia alinhada com o movimento de transformação digital global.

Vale permanecer nesta jornada?

Marcelo França, CEO da Celcoin, diz que sim e ressalta que é preciso foco nos investimentos em tecnologia, inovação e segurança.

“Estamos entusiasmados com as inovações previstas para o PIX em 2024, vendo-as como um passo crucial na evolução do sistema de pagamentos brasileiro. Somos participantes ativos de todos os passos da evolução contínua dos sistemas de pagamento, o que contribui para potencializar cada vez mais os negócios dos nossos clientes”, ele conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube