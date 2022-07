Olimpíada Brasileira de Tecnologia anuncia os vencedores nesta semana

Por Bússola

A Alpha Lumen, ONG voltada para soluções de impacto social por meio da educação, anunciará os grupos vencedores da Olimpíada Brasileira de Tecnologia durante a Semana EAT — Escola Avançada de Tecnologia — promovida em conjunto com o Massachusetts Institute of Technology (MIT Brazil) e pelo ITA Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O evento acontece entre os dias 19 e 22 de julho.

A OBT é uma olimpíada mundial de matemática e tecnologia que envolve escolas do Brasil inteiro, além de alunos do próprio Alpha Lumen. Podem participar jovens matriculados nos 8º e 9º anos do ensino fundamental e na 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio em escolas públicas (municipais, estaduais ou federais) ou privadas.

Serão dois times vencedores, um grupo de escola pública e um grupo de escola privada, que ganham uma viagem para o Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Boston (EUA).

Os candidatos receberam o desafio de pensar em como solucionar um problema social, usando como base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de pensar na solução, eles desenvolveram um aplicativo completo, com funcionalidades, Experiência do Usuário (UX) e programação. O processo durou em torno de 12 semanas.

Os vencedores foram escolhidos por um júri formado pela ONG, além de parceiros e patrocinadores do projeto, como a CloudWalk, rede de pagamento global. “Foram diversas ideias levantadas pelos alunos e cada time trouxe uma temática diferente em cada área de atuação, como saúde, educação, reciclagem, entre outros projetos muito relevantes para o mercado”, declara Triinu Gröön, Chief People Officer da CloudWalk.

De acordo com Nuricel Aguilera, fundadora da Alpha Lumen, o objetivo da OBT é despertar nos jovens o potencial de criar. “Queremos possibilitar reflexões, instigar sentimentos e provocar novos olhares com foco nas soluções”, afirma.

