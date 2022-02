O que pensa a opinião pública internacional sobre Rússia e Ucrânia?

Por André Jácomo*

A eventual disputa entre Rússia e Ucrânia é o principal fato da agenda internacional neste começo de 2022. Nesse momento, a Ucrânia enfrenta uma grande ameaça em suas fronteiras e uma outra invasão Russa em seu território parece bem possível. No momento, estima-se que mais de cem mil militares russos estão localizados na fronteira com a Ucrânia, com capacidade para uma invasão rápida e imediata no território.

Enquanto isso, líderes de outros países ocidentais, como Estados Unidos, Alemanha, França, e Reino Unido tentam equilibrar firmeza com esforços para evitar a escalada militar russa. A decisão parece envolver um equilíbrio entre apoio diplomático, mas também com apoio militar, no pior cenário possível.

Nos últimos 20 anos, pesquisas de opinião pública conduzidas em diferentes países ocidentais mostraram um declínio do apoio popular ao aumento de gastos militares e o uso de equipamentos de guerra como instrumento de diplomacia. Claro, há exceções, mas essa é uma tendência diferente daquela apontada pelas pesquisas internacionais nas últimas décadas do século 20.

Agora, um estudo divulgado semana passada pela Schoen Cooperman Research (um importante instituto de pesquisas global) com amostras representativas da população de seis países ocidentais (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha e Polônia) mostrou que a população desses países não apenas endossa fortes medidas diplomáticas e econômicas, mas também apoiam o engajamento militar para impedir a agressão russa e proteger as fronteiras da Ucrânia.

Em termos gerais, a pesquisa realizada mostrou que a maioria da opinião pública desses países é favorável ao compromisso da Otan em defender a Ucrânia da eventual invasão russa, precisamente 66% na Polônia, 61% nos Estados Unidos, 61% no Canadá e 57% na França. A opinião pública do Reino Unido e da Alemanha são as únicas que não apoiam majoritariamente algum tipo de intervenção militar ocidental, com 47% e 49% respectivamente.

Olhando para a história, em muitos momentos o apoio popular (ou a falta dele) foi crucial para que líderes decidam pelo uso da força militar em graves crises internacionais. Como será dessa vez?

*André Jácomo é diretor do Instituto FSB Pesquisa

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube