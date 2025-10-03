Bússola

O 'clube secreto' dos advogados e contadores na Faria Lima

Ambiente projetado para reuniões estratégicas projeta receber 2 mil profissionais até o fim de 2025

A Avenida Brigadeiro Faria Lima é epicentro financeiro da América Latina (Acervo/Divulgação)

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13h00.

Quem conhece o “Condado”, como a Faria Lima é carinhosamente chamada pelos seus frequentadores, sabe como é difícil errar ao escolher a região como ponto para empreendimentos de luxo.

Epicentro financeiro da América Latina, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo capital, reúne bancos de investimento, fundos bilionários e multinacionais que ditam tendências no mercado. E logo, também terá um “clube secreto” para advogados e contadores

A definição que o Grupo Studio dá para seu próximo empreendimento não é mero marketing. O ambiente foi projetado com lounges privados, salas de reunião, auditórios e áreas de convivência para encontros estratégicos.

“O advogado e o contador passam boa parte do tempo resolvendo problemas de clientes. A ideia dessa sala VIP é inverter a lógica: dar a eles um espaço para se reunir, trocar experiências e pensar em novas soluções com tranquilidade”, diz Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio.

Investir em salas VIP é uma boa ideia?

Seguindo a lógica de sofisticação, o mercado de salas VIP tem ganhado protagonismo nos últimos anos. Entre 2021 e 2023, o número desses espaços dobrou nos principais aeroportos do Brasil, saltando de 35 para 66, e até 2025 foram abertas pelo menos 31 novas unidades apenas nesse segmento. 

A expectativa é de que iniciativas desse tipo se expandam para outros segmentos e endereços estratégicos, consolidando uma tendência de personalização dos espaços VIP no Brasil. 

“Se até pouco tempo o acesso restrito era um privilégio ligado a aeroportos ou clubes fechados, agora esse conceito passa a ganhar novas formas e públicos, refletindo mudanças no próprio perfil do mercado corporativo”, complementa o executivo. 

O “clube secreto” do Grupo Studio na Faria Lima já projeta receber até 2 mil profissionais de advocacia e contabilidade até o final do ano e mira consolidar-se como referência em exclusividade e networking qualificado.

