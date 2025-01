O Brasil tem potencial para liderar o movimento global da eletromobilidade

Por Mikio Kawai Jr.*

O Brasil apresenta potencial para se tornar líder no movimento global da eletromobilidade, visto que movimentou, aproximadamente, R$ 594,3 bilhões em faturamento anual, liderado por segmentos como infraestrutura, com R$ 445,9 bilhões, e componentes, com R$ 85,4 bilhões, segundo o primeiro Anuário da Cadeia Produtiva da Eletromobilidade, produzido pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Assim como os demais países, o Brasil tem acelerado os respectivos esforços no sentido de diminuir as emissões de carbono e adotar soluções sustentáveis. Inclusive, há um processo de interiorização nacional da eletromobilidade, que, a partir dos avanços significativos em investimentos e impacto direto tanto na geração de empregos quanto de infraestrutura, se disseminou em diferentes regiões do país no último ano.

Energia renovável como aliada na transição

Vale destacar que o segmento de energia renovável nacional possibilita a integração de veículos elétricos com o menor uso de combustíveis fósseis na geração de energia. Isto torna a transição mais benéfica para o meio ambiente e, ainda, produz uma base sustentável para o crescimento da eletromobilidade.

Em 2024, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou um plano com 100 recomendações para eletromobilidade, com o intuito de atrair investimentos privados para a introdução de ônibus elétricos nas cidades. Fundamental para nortear futuras políticas públicas para eletrificação do transporte urbano no país, o documento contou com dezenas de organizações setoriais e fomenta a produção local, evitando assim a dependência de importações, além da nacionalização progressiva de baterias e a padronização de plugues e conectores, por exemplo.

Recordes no mercado de veículos eletrificados

Ainda de acordo com a ABVE, o país encerrou o último ano com um novo recorde de mais de 177 mil veículos eletrificados leves emplacados. Isto representa uma alta de 89%, se comparado aos quase 94 mil de 2023. Já para 2025, estima-se um crescimento de 40% nas vendas e, no mínimo, R$ 6 bilhões em investimento, o que consolida o Brasil como um dos mercados emergentes mais promissores neste setor.

É indiscutível o impacto econômico da eletromobilidade e a expectativa de crescimento sustentável no Brasil. Com projeção de alto investimento até 2027, este setor evolui aceleradamente frente aos avanços nas vendas de veículos elétricos, expansão da infraestrutura de recarga e crescente apoio de políticas públicas. Tais fatores apontam um amadurecimento estrutural do país e consolidam a mobilidade elétrica não apenas como alternativa sustentável, mas também viável e acessível.

Oportunidades e desafios para o futuro

Portanto, existem inúmeras oportunidades para inovação, investimento e colaboração entre os setores público e privado no Brasil. Aspirando à descarbonização e ao fortalecimento da transição energética, a eletromobilidade trará transformação econômica e ambiental, além de colocar o país em destaque no cenário internacional. De fato, o veículo elétrico é o transporte do futuro.

*Mikio Kawai Jr. é CEO e fundador do Grupo Safira. Bacharel em Economia e pós-doutor em Inovação pela Universidade de São Paulo, Mikio também é Mestre e Doutor pela Universidade Estadual de Campinas. O executivo possui mais de 23 anos de experiência no mercado de energia.

