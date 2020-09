Novo teste no Brasil

A UFRJ desenvolveu um teste sorológico para a Covid-19 que custa aproximadamente 20 vezes menos que os testes rápidos comercializados no país. Segundo a instituição, será possível identificar os anticorpos de IgG (de longa duração) produzidos pelo corpo humano com precisão de 100% após 20 dias dos primeiros sintomas.

O que torna o teste desenvolvido mais barato é a coleta de apenas uma gota de sangue da ponta do dedo do paciente, enquanto os demais exames sorológicos precisam de uma amostra muito maior. Os pesquisadores dizem que o novo método permitirá uma testagem maior em municípios mais distantes de centros urbanos.

A vacina da chinesa Sinovac já está imunizando seus funcionários na China.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 149 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel – 06/09/2020 Média móvel – 06/09/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre os jovens da geração Z, sua vontade de mudar o mundo e como, depois da pandemia, estão ainda mais empenhados em tornar a sociedade mais diversa e inclusiva. Confira a íntegra do boletim aqui.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.