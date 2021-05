Nescafé lança primeiras cápsulas veganas à base de bebida vegetal

Por Bússola

A Nescafe Dolce Gusto acaba de lançar cápsulas de bebida vegetal com café, inéditas no mercado. São duas opções de sabores, combinações de café com os leites de amêndoa e de coco, desenvolvidas para aqueles que adotaram a alimentação vegana ou vegetariana, quanto para os flexitarianos – pessoas que seguem uma mudança de comportamento para reduzir o consumo de origem animal.

O Macchiato Amêndoas combina notas de amêndoas com o sabor do café levemente torrado. Já o Macchiato Coco traz uma mistura de grãos de café do sudeste asiático com o sabor marcante e a cremosidade do coco. Ambas opções têm torrefação média e intensidade 5, além de serem zero lactose.

“Como marca, temos a preocupação de criar soluções inovadoras que satisfaçam a busca de nossos consumidores por produtos de origem vegetal seja pela adoção de uma dieta diferenciada ou até mesmo pela busca de opções mais saudáveis”, diz Tiago Buischi, Gerente Executivo de Marketing de Nescafé Dolce Gusto.

As novidades já estão disponíveis para os consumidores em todo o Brasil e no e-commerce da marca em caixas com 12 cápsulas com preço sugerido de R$25,70.

