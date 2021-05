Na geopolítica da vacina, sofre quem não escolheu todas

A Deutsche Welle fez um apanhado dos passos de reabertura em países da Europa que assistem ao refluxo da covid-19. São procedimentos impulsionados em parte pela melhora nos indicadores, mas também pelas pressões sociais decorrentes do natural cansaço com as medidas restritivas.

A reportagem relaciona aquela melhora, claro, também ao avanço da vacinação.

Interessante notar que a União Europeia está algo adiante do Brasil no ritmo da imunização das suas populações, mas ainda bem distante dos Estados Unidos. Em algum grau, sofre do mesmo problema que aqui: a decisão de escolher apenas algumas poucas vacinas.

E sem ter, ao contrário dos americanos, o poder econômico e político para reservar a parte do leão para si, de aplicar a política do "farinha pouca, meu pirão primeiro".

Engenharia de obra pronta é confortável, mas a esta altura está mais que claro: a melhor política em relação às vacinas teria sido escolher todas. Não à toa, Europa e Brasil sofrem por não ter resistido, lá atrás, às tentações de se deixar arrastar, nesse assunto, por afinidades ideológicas ou alinhamentos geopolíticos.

*Alon Feuerwerker é analista político da FSB Comunicação

