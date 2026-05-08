O que explica a preferência do brasileiro por marketing personalizado

Por Gustavo Alonge Furtado*

Um estudo recente realizado pela Siprocal sobre a receptividade das pessoas a anúncios nos celulares revelou que sete a cada dez brasileiros recebem bem a anúncios em seus telefones, desde que o conteúdo seja personalizado.

O levantamento reforça ainda mais como a publicidade digital se consolidou de vez e passou a ser definitivamente estratégica para empresas que querem colocar nessa potencial vitrine seus produtos e serviços.

O crescimento do investimento em publicidade mobile

Os números desse mercado não deixam dúvidas. Em 2025, os investimentos na área chegaram a R$ 42,7 bilhões de acordo com IAB e Ibope, o segundo maior salto anual da série histórica.

Desse volume, 69% são direcionados a smartphones, o que ilustra como esses aparelhos se transformaram em uma bazuca publicitária para os anúncios digitais.

Ao evidenciar que uma campanha bem-sucedida é caracterizada mais pela entrega baseada nas informações que a pessoa está disposta a compartilhar do que por sua frequência, o levantamento dá o caminho certo para a jornada do consumidor.

Personalização é a palavra-chave na geração de conteúdo.

Experiência do usuário e conversão

No dia a dia do marketing digital, essa percepção se concretiza. Quanto mais personalizada é a experiência do usuário, e quanto mais se trabalha o conteúdo para ser específico a uma demanda, maior é a conversão.

Outro dado corroborado na pesquisa e sentido na prática rotineira desse tipo de comunicação é o fato das promoções serem fortes motivadoras da compra.

O levantamento traz que "31% dos entrevistados apontaram que ofertas foram convincentes, e 27% disseram que o contexto correto pesou para a decisão de compra".

Estratégias para alcançar o consumidor

Dados colocados, quais são as formas que os empresários podem utilizar para alcançar o consumidor mais vezes e convertê-lo de forma personalizada?

As ferramentas existentes atualmente ajudam muito nesse processo. Hoje, há como rastrear o consumidor, identificando o conteúdo por ele consumido e, a partir dessa identificação, levar conteúdo ainda mais específico para ele.

O anúncio deixa de ser uma ação de marketing isolada e passa a compor uma comunicação permanente entre marca e consumidor.

O uso de tecnologia na jornada de consumo

Nesse processo, uma vez que o consumidor é convencido a dar o próximo passo no relacionamento, a marca pode mandar mensagens ainda mais personalizadas, segundo suas demandas, por meio de formulários, chatbots e IAAS existentes.

Isso abre caminho amplo para a concretização da jornada de consumo. O marketing digital e o uso do celular para atrair e manter relação entre marca e consumidor revolucionou a forma como empresas devem encarar a publicidade.

Anos atrás, os anúncios buscavam pontualmente vender. Hoje, precisam primeiro entender a dor do consumidor; devem criar proximidade, gerar conexões e mostrar que, de fato, cada cliente é único.

Os recursos disponíveis atualmente tornam essa individualização realmente possível. É preciso usá-los de forma assertiva e estratégica. A comunicação e o relacionamento trarão os resultados tão esperados.

*Gustavo Alonge Furtado especialista em Marketing Digital e diretor da Engajatech.