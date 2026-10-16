Com a Selic elevada, vale a pena fazer a portabilidade de um financiamento?

RESUMO ＋ A queda da Selic para 13,75% ao ano em setembro não altera automaticamente contratos de financiamento imobiliário já assinados. A portabilidade de crédito imobiliário permite buscar condições mais vantajosas, mas exige comparar o Custo Efetivo Total, o saldo devedor, o prazo restante e as despesas da operação.

Por Luan Brito, sócio e diretor comercial da Bricker, especialista em crédito imobiliário e home equity*

A queda da Selic para 13,75% ao ano muda o ambiente do crédito, mas não muda sozinha o contrato de quem já financiou um imóvel. Essa diferença precisa ser mais conhecida pelo consumidor.

Em setembro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica pela segunda vez no atual ciclo de cortes, depois de ela ter permanecido em 15% no início de 2026.

Para quem está procurando financiamento agora, a mudança pode alterar gradualmente as condições oferecidas pelo mercado. Para quem já assinou um contrato, porém, a taxa acordada continua seguindo as regras estabelecidas naquela operação.

É justamente nesse intervalo entre a mudança do mercado e a permanência do contrato que a portabilidade de crédito imobiliário ganha importância.

Por que revisar o crédito imobiliário

O ponto central não é imaginar que toda queda da Selic produzirá automaticamente uma prestação menor, mas reconhecer que uma mudança relevante no cenário de juros justifica revisar uma dívida que pode acompanhar o consumidor por décadas.

O crédito imobiliário continua sendo uma operação de grande dimensão no país.

Segundo a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), o crédito imobiliário alcançou R$ 180,9 bilhões no primeiro semestre de 2026, crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2025.

Apenas as operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) destinadas à aquisição e à construção chegaram a R$ 93,7 bilhões, alta de 29%.

O dado importa menos pelo tamanho absoluto do mercado do que pelo que revela sobre a disputa por crédito: em um setor que continua movimentando volumes elevados, o consumidor não deveria tratar as condições contratadas anos atrás como imutáveis.

Como funciona a portabilidade de crédito imobiliário

É nesse ponto que a portabilidade deixa de ser uma alternativa pouco conhecida e passa a ser uma ferramenta de negociação.

O Banco Central define a portabilidade como a transferência de uma operação de crédito para outra instituição em condições mais vantajosas para o devedor e estabelece que ela é um direito do cliente.

O procedimento começa com uma solicitação do próprio consumidor e envolve a troca de informações entre as instituições.

Mais importante, o mutuário não precisa depender apenas da memória ou de uma antiga cópia do contrato para descobrir se vale a pena comparar.

O Banco Central determina que a instituição forneça o Documento Descritivo do Crédito, com informações como saldo devedor atualizado, taxa de juros, prazo restante, sistema de pagamento e valor das parcelas. Em outros canais que não o atendimento presencial, o documento deve ser fornecido em até um dia útil.

Portabilidade e negociação com o banco

Há, portanto, uma mudança de postura que precisa acontecer do lado do consumidor. Durante muito tempo, a relação com o banco foi tratada como se terminasse no momento da assinatura do financiamento. Não termina.

Uma dívida de longo prazo deveria ser acompanhada com a mesma atenção dedicada a outros investimentos relevantes, especialmente quando o ambiente econômico se altera.

O próprio desenho da portabilidade reforça essa lógica. Segundo o Banco Central, a instituição original pode, no curso do processo, apresentar condições mais vantajosas para tentar manter o cliente.

Isso significa que comparar não serve apenas para trocar de banco. Serve também para descobrir quanto custa permanecer onde está e criar uma base concreta para renegociar.

O que comparar antes de fazer a portabilidade

Isso não significa que toda portabilidade seja vantajosa. Essa é justamente a objeção que precisa ser enfrentada quando o assunto é tratado com responsabilidade. Uma taxa menor, isoladamente, não basta para justificar uma mudança.

O consumidor precisa comparar o Custo Efetivo Total, o saldo devedor, o prazo restante, o sistema de amortização, o indexador e as despesas envolvidas na operação.

O Banco Central determina que, em regra, o valor da nova operação não pode superar o saldo devedor e o prazo não pode superar o período restante do contrato original.

A instituição que recebe o crédito também deve apresentar as condições da nova operação, permitindo que a decisão seja tomada com base em números e não apenas na promessa de uma prestação menor.

Queda da Selic e revisão do financiamento

A queda da Selic deveria, portanto, ser encarada menos como uma promessa de alívio automático e mais como um convite à revisão de decisões financeiras antigas.

O consumidor que financiou um imóvel não precisa esperar que o banco o procure para descobrir se existem alternativas. Pode solicitar as informações do próprio contrato, comparar as condições disponíveis, calcular se a mudança faz sentido e usar uma proposta concorrente para negociar.

Em uma dívida que pode durar vinte ou trinta anos, não revisar as condições por falta de informação é uma forma silenciosa de pagar pela inércia.

A casa própria continuará sendo uma das maiores decisões financeiras da vida de milhões de brasileiros. Justamente por isso, depois de assinar o contrato, o consumidor não deveria encerrar a negociação. Deveria começar a acompanhar o custo dela.

* Luan Brito é sócio e diretor comercial da Bricker , fintech brasileira especializada em crédito imobiliário e home equity.