Vale a pena esperar o dólar cair para investir no exterior?

RESUMO ＋ Aportes mensais no exterior superaram a espera pelo momento de comprar dólar nas 80 janelas de dez anos iniciadas a partir de 2010, segundo estudo da instituição de ensino FGV EAESP. Daniel Haddad, CCO da empresa Avenue Securities LLC, defende a diversificação internacional com aportes recorrentes.

Por Daniel Haddad , CCO da Avenue Securities LLC.

Imagine ter à sua disposição um gênio da lâmpada capaz de revelar, com absoluta exatidão, a direção do dólar no curto prazo. Diante dessa informação privilegiada, qual seria a sua decisão: manter todos os seus investimentos no Brasil ou dolarizar imediatamente parte do seu patrimônio? A resposta pode parecer óbvia, mas a realidade revela que o sucesso na alocação não depende de adivinhações.

Por que o câmbio é imprevisível no curto prazo?

Para destrinchar esse dilema, é preciso primeiro encarar um fato incontestável: acertar a previsão do câmbio no curto prazo é uma tarefa humanamente, e estatisticamente, impossível.

Como revela a frase atribuída ao economista Edmar Bacha, um dos pais do plano Real, “o câmbio foi feito por Deus para humilhar os economistas”.

Basta observar o histórico do Boletim Focus do Banco Central. Semanalmente, as mentes mais preparadas do país calibram suas projeções, apenas para verem seus números “desmentidos” pela realidade ao final de doze meses.

E, obviamente, isso não ocorre por falta de conhecimento técnico, mas sim porque, na janela de curto prazo, a moeda flutua refém de uma teia caótica de variáveis e eventos globais.

Além de imprevisível, o comportamento do dólar possui uma assimetria impiedosa. No jargão diz-se que o câmbio "sobe de elevador e desce de escada".

Atuando como o principal termômetro de risco do mercado, a moeda americana dispara com extrema velocidade em momentos de incerteza.

Num passado não muito distante, vimos o dólar saltar da casa dos R$ 2 para R$ 4 em meros 13 meses.

O risco de concentrar o patrimônio no Brasil

Para o investidor puramente local, o impacto dessa assimetria é silencioso e devastador.

Imagine começar o ano com o equivalente a US$ 10 milhões em patrimônio e, sem sofrer perdas nominais na moeda brasileira, terminar o período com US$ 5 milhões simplesmente por não estar posicionado no exterior.

A história recente não poupa alertas: na Argentina, um dólar comprava por volta de 5 pesos em 2005; em outubro de 2026, vale cerca de 1.520 pesos.

Na Turquia, a proporção passou de cerca de 5 liras por dólar em 2018 para aproximadamente 50 liras na leitura atual.

Não diversificar globalmente significa deixar tudo o que você construiu exposto a um mesmo risco.

Comprar dólar todo mês ou esperar uma queda?

Mas eis que surge a maior surpresa: e se você tivesse o poder do gênio da lâmpada e soubesse exatamente quando o dólar iria cair? Como você deveria investir? A resposta contraintuitiva vem de dados do recente estudo “Ir para o exterior é fundamental: por que a Selic alta não protege totalmente o patrimônio brasileiro” publicado pela FGV EAESP.

Segundo os autores, o investidor brasileiro costuma formular a decisão internacional em duas etapas: ele reconhece a conveniência vital de diversificar, mas paralisa a remessa sob a justificativa de que o dólar "parece caro".

O reflexo natural é deixar o valor rendendo no CDI, investindo no exterior apenas após uma queda significativa do câmbio.

No entanto, a matemática prova que a disciplina vence o instinto de “esperar o dólar cair".

O estudo comparou dois cenários: investir no exterior somente após uma queda no dólar versus periodicamente de forma disciplinada. Os resultados são categóricos.

Nas oitenta janelas de dez anos iniciadas a partir de 2010, aportar sistematicamente todo mês e investir lá fora venceu a tática de continuar investindo no Brasil e "esperar o momento" em absolutamente todas os períodos estudados.

Quem comprou dólares mensalmente terminou com mais patrimônio. A explicação técnica para esse fenômeno é que o preço em reais de um ativo americano combina duas variáveis: a cotação cambial e o preço do ativo em si.

Diversificação do patrimônio e visão de longo prazo

Ao distribuir as compras no tempo, o investidor reduz drasticamente a dependência de acertar múltiplas previsões e, ao mesmo tempo, se beneficia de retornos de ativos internacionais que possuem baixa correlação com os domésticos e oferecem oportunidades inexistentes no mercado local.

Afinal, a meta de quem internacionaliza não é acumular dólares parados em conta, mas sim comprar ativos globais com expectativa de rentabilidade futura.

Em resumo, mesmo se você fosse o gênio da lâmpada, a estratégia ideal continuaria sendo a dos aportes recorrentes.

Além disso, ao esquecer o ruído do curto prazo, entramos no horizonte de médio e longo prazo, onde o rumo das moedas segue regras mais intuitivas, guiadas por fundamentos como inflação, crescimento econômico, produtividade, dentre outras.

É neste ponto que a sensibilidade familiar se assemelha à teoria. Pense friamente sobre a seguinte hipótese: se você tivesse hoje a opção de deixar uma mala de dinheiro para ser aberta apenas daqui a 10 anos para seu filho, filha, neto ou neta. Qual seria a sua escolha para proteger esse legado? Você preferiria deixar uma mala com 1 milhão de dólares ou com 6 milhões de reais?