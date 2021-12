Maioria dos brasileiros vai gastar no máximo R$ 250 na ceia de Natal hoje

Por Bússola

A Gelt, principal plataforma de cashback em alimentos e produtos do dia a dia no Brasil e única a recompensar os usuários com dinheiro vivo, realizou uma pesquisa sobre a ceia de Natal com 5,7 mil consumidores brasileiros que usam a ferramenta. O levantamento aponta que 62% deles pretendem gastar entre R$ 150 e R$ 250 na ceia e 21,5% pretendem gastar entre R$ 250 a R$ 350.

O estudo também mostra que chester e pernil são as proteínas animais que não podem faltar na mesa do brasileiro nesta época do ano e que 50% gostariam de ter bacalhau na ceia, mas não irão comprar pelo alto preço. Um outro ponto do relatório é a quantidade de pessoas que preferem Chocotone (47,93%) à Panetone (23,12%).

“Com esta pesquisa, pudemos perceber que mesmo com o aumento dos preços dos alimentos e a queda da renda familiar, os brasileiros ainda dão muito valor para a ceia de Natal tradicional. E mesmo não podendo gastar tanto, por conta do cenário em que estamos vivendo, eles não deixam a data passar em branco”, afirma Henrique de Mello Franco, CEO da Gelt no Brasil.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube