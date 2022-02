Lello lança 2ª chamada para acelerar ideias inovadoras. Inscreva-se

O LelloLab, o laboratório de inovação criado pela Lello, acaba de lançar a segunda chamada da sua aceleradora de projetos e ideias inovadoras. A iniciativa vai impulsionar empreendedores, pesquisadores e startups por meio de mentorias, aproximação com investidores e oportunidade de implementar os projetos no ecossistema de mais de três mil condomínios e imóveis da Lello. As inscrições podem ser feitas no site até o dia 18 deste mês.

Na primeira edição do programa, entre os 128 inscritos, o LelloLab selecionou e acelerou 12 projetos durante um período de três a seis meses — 83% deles já desdobraram suas iniciativas no ecossistema do grupo, tanto nos condomínios e nos imóveis, como na própria empresa.

“Tivemos números expressivos e pudemos contribuir de forma efetiva com o crescimento dos projetos que aceleramos”, declara Filipe Cassapo, diretor do Lellolab.

Segundo Cassapo, para a segunda rodada, o laboratório tem a expectativa de dar oportunidades a todos aqueles com ideias inovadoras, aprimorando o processo que já conta com mais de 70 mentores e mantendo o alto nível de implementação das soluções.

