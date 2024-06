Lâmpada influenciadora: conheça a aposta da Energisa para se aproximar do consumidor 

O Grupo Energisa, que opera em 11 estados brasileiros, está apostando no poder dos influenciadores digitais. Mais especificamente, na Luzi, a primeira lâmpada influenciadora do Brasil.

Interpretada pela carismática Evelyn Castro, atriz e humorista conhecida pela atuação no canal Porta dos Fundos, a lâmpada falante vai esclarecer dúvidas de maneira acessível para as famílias brasileiras.

“A Luzi explica sem complicar e fala com o nosso cliente sobre variação de consumo, dicas de economia de energia, pagamento via pix, tarifa social e entendimento da conta. Tudo isso com diversão e leveza. É assim que vamos nos aproximar ainda mais do nosso público”, explica Daniele Salomão, vice-presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Energisa.

Mas de onde veio a ideia de colocar uma lâmpada para falar?

A campanha foi criada pela agência Heads e produzida pela Ultra Violeta. A ideia de dar vida a uma lâmpada influenciadora conecta o público instantaneamente ao setor elétrico, que ainda é complexo para os consumidores.

Como o humor traduz, com leveza, assuntos áridos, Evelyn Castro foi a escolhida para encarar esse desafio.

“Isso é incrível, poder ser uma lâmpada e levar luz para as pessoas, literalmente, com dicas e informações. Ainda mais eu, que sou extremamente agitada, sou pura energia na minha vida!”, a atriz comenta sobre a experiência.

Lilian Chwartzmann, managing director da Heads, destaca: “da mudança de tom da comunicação à escolha da atriz, a proposta buscou uma abordagem contemporânea e que se conecta aos objetivos de comunicação da Energisa com seus públicos".

Onde encontrar a Luzi?

Na campanha, são utilizadas as mídias: TV aberta, rádio, jornais, plataformas on-line, OOH e outros meios. Os filmes para a TV e para as redes sociais se destacam como ferramentas que divertem e contemplam o consumidor com dicas para o dia a dia.

