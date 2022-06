Grupo Energisa tem mais de 500 vagas de emprego abertas em todas as regiões do Brasil; se inscreva

O Grupo Energisa está com 589 vagas de empregos abertas espalhadas nas cinco regiões do Brasil. A maioria dessas oportunidades é para começar a trabalhar nas áreas de Operações com 302 vagas abertas. Já o time de Tecnologia da informação está em busca de novos 30 profissionais.

As oportunidades estão distribuídas nas cinco regiões do Brasil, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Acre, Tocantins, São Paulo e Paraíba. Para desenvolvedor de sistemas, por exemplo, os requisitos para preencher a vaga são ensino superior na área, conhecimento em Oracle ou SQL e desenvolvimento em sistemas com PowerBuilder. Os requisitos de todas as vagas podem ser conferidos na página oficial das vagas.

Entre os benefícios estão plano de saúde, odontológico e seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros, vale alimentação ou refeição, auxílio creche e gympass. Atualmente o Grupo Energisa tem atuado nos três modelos de trabalho, híbrido, presencial e home office. Cada uma das vagas possui seu próprio modelo de trabalho.

Como se inscrever para as vagas da Energisa

Para participar do processo seletivo, basta acessar o site de contratação da companhia. Pelo portal é possível filtrar as posições por cidade e função.

