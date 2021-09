Laboratório Sabin abre vagas para 12 estados em sete áreas de atuação

O laboratório de medicina diagnóstica Sabin, um dos maiores do Brasil, está com vagas de emprego abertas em 12 estados, para 19 cidades, em sete áreas de atuação, sendo administrativo, vacinas, coleta de exames, imagem, atendimento, apoio e área técnica. Mais informações podem ser consultadas no site.

Após um período de incertezas, imposto pela crise pandêmica, a economia nacional iniciou neste ano uma retomada e está diante de um mercado em pleno processo de transformações para se adaptar às grandes mudanças e ao otimismo, influenciado pelo avanço da vacinação no Brasil.

Os bons resultados nas receitas inspiram as empresas a anunciarem vagas de empregos e até agora, mais de 1,5 milhão de vagas já foram preenchidas no primeiro semestre de 2021, balanço do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Um cenário positivo que favorece também a dedicação das organizações aos investimentos em cultura organizacional mais inovadora, inclusiva e diversa, uma evolução que começa já no processo de seleção. Acelerada pela pandemia, essa realidade é hoje praticamente regra para inspirar uma cultura de inovação, por meio de um ambiente que promova diversidade, inclusão e criatividade como elementos prioritários quando se investe em gestão de pessoas.

Em março deste ano, outro levantamento, desta vez apresentado pela consultoria Outthinking, listou que 70% das grandes inovações nos últimos 30 anos surgiram dentro das empresas, a partir de ideias e iniciativas engajadas pelos próprios colaboradores, mostrando que organizações com ambientes favoráveis à inovação e acreditam que inovar vai além do âmbito high tech.

“A cultura de inovação agrega valor e transforma jornadas de forma muito positiva. Além de ser importante propulsor do encontro de ideias, enriquece o ambiente em todos os aspectos”, declara Mariana Bittar, gerente de Pessoas do Grupo Sabin Medicina Diagnóstica, que iniciou o ano contratando mais de 400 profissionais para atender aos mais de 5,7 milhões de clientes no Brasil.

“Damos ao candidato a oportunidade de vivenciar na prática o que é trabalhar com a gente. Ainda em fase de avaliação, o candidato é convidado a viver essa experiência e este pode ser o momento muito decisivo, não somente para nós, como empresa, mas também para o profissional entender o dia a dia do Sabin e avaliar o nível de identidade com o cargo que virá a ocupar”, diz.

Hoje, 96% dos colaboradores declaram ter orgulho de contar a outras pessoas que trabalham na empresa, segundo indicadores revelados pela GPTW em 2020, mesmo estudo que destacou ainda que 96% deles se sentem bem com a forma como a empresa contribui para a comunidade e onde 92% pretendem trabalhar no Sabin por muito tempo.

“Sem dúvida, a força da marca é decisiva para o candidato quando ele escolhe viver esta jornada profissional no Sabin. Há muitos relatos de pessoas que estavam em outras companhias, mas abraçam o sonho de ser um profissional reconhecido e de valores respeitados. Isso é muito agregador e inspirador para nós, que podemos proporcionar uma experiência singular para as pessoas. É o que nos influencia na condução de nossos processos, práticas, e muitos dos nossos projetos internos”, declara a gerente.

Representatividade: diversidade e inclusão dentro um ambiente saudável e inovador

“Tem uma coisa muito importante para as empresas construírem um time diverso: a cultura. Cultura é o coração da empresa, é o que dissemina a essência da empresa para todos os colaboradores. É necessário entender a fundo a importância do papel da diversidade e representatividade para construir um time diverso a partir de mudanças na estrutura, nos processos e também através de políticas de diversidade”, afirma a fundadora da Woman Leadership, Isa Quartarolli sobre como a diversidade também precisa ser um reflexo dos valores trabalhados nos negócios.

Para a especialista, quando as companhias abraçam diferentes causas, por meio da cultura empresarial, a diversidade se torna combustível para a inovação, aperfeiçoando o desenvolvimento de soluções mais completas, criativas e transformadoras.

Ponto a favor do Grupo Sabin, que tem em sua essência cuidado, respeito, diversidade e equidade e acredita que todos devem se sentir representados dentro de um ambiente organizacional acolhedor, seguro e livre de preconceito, independentemente de sua opinião, etnia, cultura, orientação sexual e deficiência. Valores que resultaram no Programa de Diversidade & Inclusão, criado em 2018, para reforçar e garantir a promoção de ações que estimulem a diversidade e inclusão no dia a dia, além de acompanhar metas e evoluções relacionadas ao tema.

Empresa de alma feminina, o Sabin é signatário dos sete princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU Mulheres, desde 2016. Hoje, com 77% do quadro funcional composto por mulheres e 74% em cargos de liderança — enquanto a média brasileira é de apenas 40% — e tem representatividade com índices fora da curva, conquistados pelas políticas e práticas que valorizam a diversidade e a inclusão, como o índice de lideranças negras, que alcançou 49% do total do quadro de lideranças da empresa.

