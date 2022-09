Kinoplex lança concurso para incentivar o microempreendedor no Brasil

O Kinoplex iniciou em setembro o programa Empreende Brasil Kinoplex’, concurso cultural que busca apoiar os microempresários do país. Com duração até o final de novembro, os três vencedores da promoção serão premiados com a veiculação gratuita de vídeo comercial de até 30 segundos durante a programação comercial (publicidades que são exibidas antes do filme) do cinema, nos municípios de atuação da empresa, por até 21 dias.

Para concorrer, o participante deverá gravar um vídeo horizontal, de até 30 segundos, contando a história do seu negócio, uma espécie de comercial amador, e se cadastrar através do site do grupo, preenchendo os dados e escrevendo um breve resumo do seu negócio. Em seguida, deverá fazer o upload do vídeo no Youtube, enviar o link para acesso e concordar com o regulamento e regras de uso de imagem. Os autores dos vídeos mais criativos e coerentes com o tema serão os premiados.

“A mídia na tela é um excelente veículo para ampliar o conhecimento da empresa e alavancar os negócios. Queremos dar essa oportunidade aos brasileiros que vem empreendendo e ajudá-los a dar a volta por cima após a pandemia. Somos uma empresa brasileira e ajudar a economia do Brasil cria um ciclo virtuoso que é bom para todos nós”, afirma Patrícia Cotta, head de marketing do Kinoplex.

A divulgação dos resultados será feita nos dias 07 de outubro, 07 de novembro e 05 de dezembro, no site. A promoção é aberta a pessoas jurídicas, mas exclusivamente as que estão cadastradas como microempresa (ME), microempresa individual (MEI), ou como empresa de pequeno porte (EPP) no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Além disso, é preciso que esteja localizada nos municípios onde o Kinoplex atua, ou num raio de até 25 km de distância de um cinema Kinoplex. Não participam os cinemas UCI Kinoplex. Para mais informações, acesse o site do concurso.

