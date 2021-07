João Kepler: 5 passos para testar e minimizar riscos antes de investir

Por João Kepler*

Clichês se tornam clichês por uma única razão: porque eles funcionam! Logo, se tratando do ecossistema empreendedor com toda a sua pluralidade, desafios e oportunidades, por que não testar tudo que for possível antes de investir ainda mais tempo e dinheiro em ideias que podem ser validadas e indicar o melhor caminho a seguir?

Por mais clichê que possa parecer para alguns, um MVP (Minimum Viable Product, ou, em português, Produto Minimamente Viável) é sim a melhor forma de garantir mais acertos e menos retrabalho. Para aqueles que ainda acham que é "perda de tempo" ou "um processo desnecessário", esse conjunto de testes primários feitos para validar a viabilidade de um negócio através de diversas experimentações práticas, na verdade, otimiza tempo e o resultado final.

Existe um provérbio chinês que diz que “se você quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando o machado”. E essa é a lógica (de forma bem resumida) do MVP. Em seu livro “The Lean Startup” (algo como “A Startup Enxuta”, em português), Eric Ries resume bem a importância do seu entendimento e aplicação: “o MVP é aquela versão do produto que permite uma volta completa do ciclo construir-medir-aprender, com o mínimo de esforço e o menor tempo de desenvolvimento”.

Pensando em tudo isso e na sua importância, preparei um guia com cinco passos fundamentais de como criar um MVP de qualidade e validar a sua ideia antes de investir muito ou buscar investimento. O MVP é uma fase importante do seu negócio, é ele quem vai te dizer se a ideia que você teve é boa mesmo, ou se é uma furada. Por isso, não pule etapas!

Passo 1 - Monte sua equipe pensando em três pontos de vista:

pessoas com a visão sobre negócios

pessoas com a visão de produtos

pessoas com a visão técnica para dizer se o MVP idealizado pode ser produzido com facilidade e em escala.

Passo 2 - Tenha um produto muito bem definido

para quem é seu produto?

qual é o nome dele?

o que ele faz e o que não faz?

qual é o diferencial?

o que é o seu produto?

Passo 3 - Conheça bem o seu público

crie buyer personas

faça pesquisas em grupos na internet

monte perfis de clientes ideais

saiba em quais momentos do dia desse cliente ideal seu produto se encaixa

Passo 4 - É um mínimo produto viável

corte tudo aquilo que não é essencial para validação

tenha uma lista de prioridades das funcionalidades do seu produto

Passo 5 - Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve

tenha metas claras, mensuráveis e com prazos para serem realizadas;

decida quais métricas são essenciais para validar seu MVP e coloque sua equipe em busca destes indicadores.

*João Kepler é CEO da Bossa Nova Investimentos

