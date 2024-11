Inteligência de dados alerta: na Black Friday, frete é fator crucial para o comércio eletrônico

É Black Friday! As vendas já estão a todo vapor, e o comércio eletrônico pode esperar uma movimentação total de R$ 7,93 bilhões, segundo a ABCcomm.

Segundo análise de dados do ano passado, feita pela Intelipost, líder em inteligência logística no Brasil, os consumidores já começaram as pesquisas na última noite.

Na quinta-feira anterior à Black Friday, houve um aumento de 38% nas cotações em relação a 2022, com picos entre 20h e 22h .

Os maiores picos de cotações de frete na Black Friday ocorrem às 8h e às 18h , indicando alta demanda logo no início do dia.

E essas cotações são altamente importantes para o varejo, pois a empresa também registrou que atualmente, a taxa de abandono de carrinho gira em torno de 70%, sendo 48% desse percentual relacionado aos custos de entrega.

“Quando você dá importância ao frete, principalmente em datas sazonais como esta, com uma gestão logística, otimiza a operação e consequentemente converte mais vendas”, explica Ross Saario, CEO da Intelipost.

Empresa acredita que otimização vai garantir mais vendas

Em 2023, foram registrados 25 mil cotações de frete por minuto na Black Friday e mais de 600 mil pedidos transacionados durante todo o dia. Agora, com uma carteira com mais de 700 clientes, a empresa espera ultrapassar estes números.

Um dos cases destacados é a parceria com a Grendene, empresa de calçados, que resultou em uma queda de 13% em cobranças indevidas com transportadoras e apenas 2% de divergências durante a conciliação.

“Nossa satisfação do cliente no Novembro Black 2023 foi de 98,8% e na Black Friday + Cyber Monday chegou a incríveis 100%. Alcançamos estes números porque estamos sempre prontos para atender às diferentes necessidades e, esses clientes entenderam o real impacto que a logística tem na jornada do cliente” afirma Ross.

Com todos os dados observados, a empresa acredita que a data tem potencial para vendas além do esperado e aguarda para observar os resultados do seu planejamento. A dica para outras empresas do e-commerce é observar e entender o que será preciso para a estratégia de 2025.

