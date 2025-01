Inteligência artificial na educação: startup baiana tem 96% de aprovação de ‘robô professor’ 

Quando se fala de inteligência artificial na educação é comum começar pela forma com que ela pode facilitar a vida dos professores. Mas e quanto aos alunos? Para responder a pergunta, a Cubos Academy, startup baiana, criou a emy, IA que funciona como professor particular.

Como funciona esse 'robô professor'?

A ferramenta, utilizada por grandes marcas da educação, como Descomplica e Sanar, “assiste” a aulas online junto com os alunos. Com base nas informações absorvidas, ela ajuda os estudantes a compreender o conteúdo através de um chat online 24 horas por dia.

Essa ferramenta tem sucesso?

A emy, atualmente, soma mais de 600 mil perguntas respondidas. Segundo José Messias Junior, CEO da Cubos Academy, a solução tem sido recebida com entusiasmo, com um índice de aprovação de 96% entre os alunos da escola de tecnologia.

Tricampeão brasileiro de robótica e apaixonado por educação, José acredita que a tecnologia está revolucionando o ensino online.

“Estamos falando do futuro do ensino online. De repente, tornou-se possível aplicar o método socrático em escala. Temos, literalmente, um professor particular disponível para acompanhar o estudante, conhecendo detalhes de todo o conteúdo e permitindo que cada estudante tenha um instrutor virtual que se adequa ao seu ritmo de aprendizado — que não precisa mais ser o mesmo para toda uma turma", comenta.

A criação de uma inteligência artificial na educação

A criação da IA foi baseada no feedback dos estudantes. Muitos alunos, por vezes, evitavam fazer perguntas por vergonha ou pela indisponibilidade dos monitores em determinados horários.

“Com a emy, utilizando inteligência artificial na educação, trouxemos uma inovação única ao mercado. O que diferencia essa IA é sua capacidade de ‘ver e ouvir’ o conteúdo exibido no monitor do aluno, permitindo que ele obtenha informações sobre a matéria sem precisar trocar de tela ou formular perguntas elaboradas”, conclui Junior.

