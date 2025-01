Gigante da tecnologia quer substituir IA por inteligência afetiva; entenda

A LG foi uma das primeiras empresas a se apresentar na CES 2025, em Las Vegas. Em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, eles começaram já quebrando um paradigma e oferecendo outra perspectiva para a inteligência artificial.

A ideia da gigante sul-coreana é criar uma interação mais humanizada e calorosa entre seres humanos e tecnologia: a inteligência afetiva.

William Cho, CEO da marca, conta que a ideia da LG é usar inteligência artificial para integrar ambientes físicos ao nosso redor, unificando todos os dispositivos inteligentes e os serviços que eles "prestam" de uma forma muito mais amigável ao usuário. Eles tem a intenção de revolucionar o jeito que humanos e máquinas interagem.

"É assim que nossa Inteligência Afetiva realmente brilha e se destaca da concorrência," disse.

DÊ O PRIMEIRO PASSO PARA TRANSFORMAR A SUA CARREIRA: TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL ENSINA COMO SER O PROFISSIONAL MAIS VALORIZADO DO MERCADO

Como funciona a inteligência afetiva

A tecnologia é baseada em três pilares: dispositivos conectados, agentes de IA e serviços integrados.

Dispositivos conectados: são o pilar da LG. Suas TVs, aparelhos de ar-condicionado e máquinas de lavar são todos conectados entre si e podem ser controlados pelo celular;

são o pilar da LG. Suas TVs, aparelhos de ar-condicionado e máquinas de lavar são todos conectados entre si e podem ser controlados pelo celular; Agentes de IA: combinam IA generativa com coleta de dados em tempo real do estado do ambiente e do estilo de vida do usuário.

O resultado disso são os serviços integrados na vida do usuário.

O ar condicionado pode identificar um espirro e aumentar sua temperatura, enquanto a máquina de lavar pode reconhecer as roupas do usuário e otimizar o ciclo à elas. Até a televisão terá inteligência afetiva integrada, sugerindo programas e filmes com base em padrões de consumo do usuário.

Além de integrar todos os serviços em um lugar só, a LG promete que os dados coletados pela inteligência afetiva possam, efetivamente, monitorar e gerenciar a casa.

Quer alavancar sua carreira e ter salários mais competitivos? Aprenda aqui como incluir habilidades em inteligência artificial no currículo

QUER ALAVANCAR SUA CARREIRA E TER SALÁRIOS MAIS COMPETITIVOS? APRENDA AQUI COMO INCLUIR HABILIDADES EM INTELIGÊNCI ARTIFICIAL NO CURRÍCULO

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em IA

Para aqueles que desejam começar uma carreira no mercado de IA, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE IA